En el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, en la Ciudad de México, Ana Claudia Talancón se ha dado cuenta de que las butacas se abren y cierran solas y se escuchan ruidos raros aunque no haya nadie.

Lo dice con conocimiento, porque el lugar de la colonia San Rafael ha sido su hogar profesional desde hace poco más de dos años, tiempo en el que lleva participando en la obra de terror "El sótano".

“Dicen que pasan cosas porque está justo el espíritu de don Manolo (fundador del lugar) por ahí y hay cosas que yo no me explico; los asientos se mueven y a veces suena como si le jalaran al baño y pues no hay nadie”, dice Ana Claudia.

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La actriz de "Arráncame la vida" no ha visto, hasta ahora, algún fantasma, pero sí ha sentido ciertas vibras que la ponen alerta.

“Y no corro porque me están pagando”, bromea.

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No es la primera vez que la nacida en Cancún hace 46 años reporta experiencias paranormales. Cuando filmaba "El crimen del Padre Amaro" con Gael García Bernal, recuerda, le tocó hospedarse en un viejo hotel de Coatepec, Veracruz, el cual había sido hacienda y lugar de decenas de ahorcamientos durante la Revolución Mexicana.

“Ahora acá no pasa eso, pero sí suceden cosas”, apunta.

El teatro la salva

En el plano profesional, Ana Claudia asegura que "El sótano" le ha dado armas para entender y aceptar cuestiones de su carrera, como el ridículo.

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La obra, en la que comparte créditos con Luis Felipe Tovar y con quien alterna también funciones con actores como Rafael Perrín e Ivonne Montero, sigue a una mujer que, tras separarse de su marido y con poco dinero, llega a vivir con su hija al departamento de un viejo edificio a las afueras de la ciudad.

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El montaje está basado en un relato de Koji Suzuki, autor de "El aro", bajo la dirección de Esteban Román.

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“Es un viajezote muy demandante emocional y físicamente, porque me toca el camino de volverme loca con las cosas que el personaje no se puede explicar, hasta llegar a las pastillas y al alcohol; termina feo.

“Lo que me ha dado el teatro ha sido tener cero miedo al ridículo (risas), si te cuestionas lo que haces (en personaje) como si vieras cosas, de si me tengo que revolcar en el fango y volverme loca sin saber si estoy bien, dará pena”, expresa.

En cartera Ana Claudia comparte que tiene dos proyectos para cine, "Misión: peligroso" y "Mi casa no es tu casa", lo cual la alejaría por algunas semanas de la puesta en escena.

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