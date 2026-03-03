Con el acompañamiento de autoridades federales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama encabezó la instalación del Consejo Estatal y de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, un nuevo órgano creado mediante decreto publicado el 12 de enero de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia y consolidar comunidades más seguras.

El evento contó con la presencia de Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; Clara Luz Flores Carrales, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social; y María del Rocío García Pérez, directora nacional del DIF.

Durante su mensaje, la mandataria estatal subrayó que la construcción de paz debe partir de políticas públicas sustentadas en datos, con enfoque social y atención a las causas que generan violencia. Destacó que la nueva etapa en materia de seguridad prioriza la participación ciudadana, la justicia cívica, la mediación comunitaria y el respeto a los derechos humanos.

El Consejo está conformado por 18 instituciones estatales y federales, además de los 11 municipios, así como representantes académicos, organizaciones civiles y liderazgos comunitarios. Su alcance beneficiará a más de 2.1 millones de habitantes en la entidad, mediante estrategias orientadas a fortalecer la convivencia y reconstruir el tejido social.

La gobernadora explicó que este modelo se alinea con la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la prevención y la participación comunitaria como ejes de la seguridad.

Entre las funciones del nuevo órgano se encuentran la formulación de recomendaciones de política pública; el diseño e implementación del Plan Estatal de Construcción de Paz y Justicia Cívica; la coordinación de programas de prevención y reparación integral; y el impulso de mecanismos de justicia restaurativa. También desarrollará indicadores de evaluación, diagnósticos territoriales y campañas de cultura cívica, con autonomía técnica y enfoque preventivo.

Se destacó que el municipio de Benito Juárez (Cancún) será un punto clave para aplicar modelos de mediación comunitaria, debido a su crecimiento urbano y relevancia económica. Asimismo, se reconoció la participación de liderazgos sociales, entre ellos representantes de mujeres indígenas mayas del estado.

La titular del Ejecutivo señaló que el trabajo del Consejo permitirá optimizar el presupuesto destinado a seguridad para 2026 —superior a 4 mil 260 millones de pesos— orientándolo hacia estrategias integrales de prevención.

En su intervención, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, afirmó que los comités municipales representan un paso decisivo para fortalecer la corresponsabilidad social en la construcción de paz. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, indicó que la estrategia coloca en el centro la participación ciudadana y la atención directa en colonias y comunidades.

Las autoridades federales presentes reconocieron la iniciativa y coincidieron en que la paz se construye desde lo local, mediante el trabajo cotidiano y la colaboración entre instituciones y sociedad.

Finalmente, la gobernadora reiteró que, ante un contexto internacional complejo, Quintana Roo apuesta por la paz como base del desarrollo. “Los pueblos que avanzan son aquellos que colocan la paz como cimiento de su crecimiento”, concluyó.

