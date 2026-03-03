LA PAZ, BCS.- Autoridades reforzaron los operativos de seguridad en Baja California Sur, ante el incremento de homicidios, desapariciones y operación de grupos criminales, y anunciaron el aseguramiento de cerca de 7 mil dosis de drogas, armas, y tres personas.

La Mesa de Seguridad reportó que en acciones coordinadas entre personal militar y de investigación, consiguió el aseguramiento de cerca de 7 mil dosis de drogas durante un cateo en Los Cabos, donde también fue detenido un hombre, de 32 años de edad.

El operativo se desarrolló el pasado fin de semana en la colonia Vista Hermosa. Personal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) aseguró un inmueble donde se encontraba quien se identificó como Edgar “N”, originario de Cabo San Lucas.

Armas aseguradas por operativo en BCS (03/03/2026). Foto: Especial

En la revisión se localizaron 5 mil 920 dosis de marihuana, 970 dosis de metanfetaminas, 53 dosis de cocaína y 112 envoltorios de piedra base, equivalentes a 50 dosis.

En el lugar también fueron localizados contenedores plásticos para cigarrillos confeccionados y una báscula. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación.

En otro despliegue en La Paz, en las colonias Invi Chametla y Emiliano Zapata, se detuvieron a dos hombres, Gustavo “N”, de 34 años de edad y Ricardo “N”, ambos a quienes se les investiga por narcomenudeo.

En la zona norte, se informó que se logró la captura y vinculación a proceso de Jesús “N”, por el delito de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, elementos militares realizaron patrullajes y atendieron el reporte de personas armadas en la colonia Infonavit.

Allí se logró la captura de este hombre, y el aseguramiento de tres armas de fuego, 13 cargadores, 408 cartuchos útiles y 58 envoltorios de plástico con diversos gramos de cocaína y ketamina.

Balas aseguradas BCS (03/03/2026). Foto: Especial

BCS registra un incremento de delitos de alto impacto desde al año pasado, resultado de disputas al interior del Cartel de Sinaloa, según han referido autoridades.

La semana pasada, el homicidio del ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, cimbró a sectores de seguridad y justicia del estado. Cámaras empresariales, activistas y compañeros del ex funcionario demandaron acciones para el esclarecimiento de los hechos y exigieron resultados en seguridad.

