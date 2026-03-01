La Secretaría de Marina (Semar) informó que en los dos primeros meses de este año ha asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína en el mar, además de casi cuatro toneladas de metanfetaminas y más de 70 toneladas de precursores químicos.

También los navales brindaron apoyo en la detención de mil 872 presuntos infractores y han salvado 30 vidas en operaciones de búsqueda y rescate.

La dependencia dio a conocer los resultados obtenidos durante el 2026, en el marco de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres que realiza el personal naval en coordinación interinstitucional en apoyo al fortalecimiento de la seguridad en el país.

Destacó que aseguraron un semisumergible o embarcación de bajo perfil, dos embarcaciones con dos motores fuera de borda, a 11 presuntos infractores de la ley a bordo y aproximadamente mil 43 litros de combustible, del que no se pudo acreditar su legal procedencia.

En dos meses Semar asegura 10 toneladas de cocaína en el mar y rescata a 30 personas. Febrero de 2026. Foto: Especial.

En el ámbito terrestre, se ha logrado el aseguramiento de cinco laboratorios clandestinos donde fueron neutralizadas casi cuatro toneladas de presunta metanfetamina y más de 70 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, lo cual representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad.

Lee también Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

El 22 de febrero en Baja California Sur, se incautaron dos toneladas de metanfetaminas y 53 kilos de fentanilo entre otras sustancias.

Además la Semar participa en coordinación con otras instituciones en la Estrategia de Seguridad “Pez Vela” en Colima y en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como en diversas entidades de nuestro país, donde se ha logrado la detención de mil 872 presuntos infractores de la ley, el aseguramiento de mil 402 vehículos.

Así como de dos mil 753 kilos de marihuana, 31 kilos de cocaína, 627 armas, 42 mil 993 cartuchos, 252 artefactos explosivos y mil 195 cargadores.

Asimismo, han sido desmanteladas 445 cámaras parásitas, y dos mil 200 máquinas tragamonedas en toda la república las cuales son empleadas por grupos delictivos.

En dos meses Semar asegura 10 toneladas de cocaína en el mar y rescata a 30 personas. Febrero de 2026. Foto: Especial.

En lo que respecta a la erradicación de plantíos de marihuana y amapola, se han destruido 332 mil 124 plantas de marihuana en un área de 21 mil 380 metros cuadrados y 10 millones 350 mil 500 plantas de amapola en 505 mil 900 metros cuadrados.

En apoyo a la Estrategia Nacional contra el robo de hidrocarburos, en coordinación con PEMEX y autoridades de los tres órdenes de gobierno, han sido inhabilitadas 96 tomas clandestinas y asegurados 143 mil 391 litros de hidrocarburo presuntamente empleados para actividades ilícitas.

Lee también Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Las personas detenidas en esos eventos, así como la presunta droga y artefactos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

En tanto, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a cinco personas y 26 fueron apoyadas con evacuación médica, con el objetivo de salvaguardar la vida humana.

La Semar en coordinación con autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, implementa el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en la primera fase del 2026 que comprende los estados de Tampico, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se han proporcionado 12 mil 46 consultas médicas, tres mil 170 pláticas de salud preventiva y 65 visitas médicas a domicilio.

También se han brindado tres mil 456 servicios de labor social, siendo beneficiadas aproximadamente 18 mil 737 personas, haciendo un acumulado de 232 mil 774 personas auxiliadas con este proyecto desde su implementación inicial en la administración.

En dos meses Semar asegura 10 toneladas de cocaína en el mar y rescata a 30 personas. Febrero de 2026. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc