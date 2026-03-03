Más Información

Mérida, Yucatán.- El creador de contenido y comediante yucateco Felipe Silva, conocido por interpretar a “La Tía Chayo”, quedó atrapado en medio del en los Emiratos Árabes Unidos sin poder regresar a México.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, el comediante explicó que su viaje a Dubái, originalmente planeado como vacaciones, tomó un giro inesperado al quedar imposibilitado para salir del país.

Comentó que el grupo con el que viaja no ha recibido confirmación sobre una nueva fecha de vuelo, luego de que su salida programada fuera suspendida.

El artista señaló que la aerolínea Emirates no les ha proporcionado información clara sobre la reprogramación.

“Escuchamos aviones y también ; incluso recibimos notificaciones para resguardarnos. Eso genera nerviosismo”, comentó.

Indicó que el vuelo de regreso a México estaba previsto para este martes; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre cuándo podrán abandonar el país.

Aunque han intentado mantener la calma, reconoció que la preocupación aumenta conforme pasan los días.

Comentó que el responsable del tour turístico ha acudido en diversas ocasiones al aeropuerto en busca de respuestas, pero además de la falta de información, el grupo enfrenta barreras idiomáticas que complican la comunicación con autoridades y personal aeroportuario.

Felipe Silva explicó que los recursos previstos para el viaje comienzan a resultar insuficientes ante la incertidumbre del retorno.

Pidió el apoyo de la para facilitar su regreso al país.

