Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Pachuca.- Tras el que sufrieron dos mujeres en la colonia Paseos de Chavarría, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, fue localizado sin vida el presunto agresor, quien de acuerdo con las autoridades, fue pareja de una de las víctimas y, tras la agresión, se suicidó.

La dio a conocer que las mujeres, de 31 y 38 años de edad, fueron atacadas en la vía pública, lo que generó una movilización inmediata de la policía estatal.

Durante los hechos, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital General, donde permanecen bajo atención médica. En tanto, durante el y localización del presunto responsable, quien huyó a bordo de un automóvil compacto, se desplegó un dispositivo de seguridad en la zona.

Policías acordonaron la zona (03/03/2026). Foto: Especial
El sistema de vigilancia logró la identificación del agresor, quien respondía a las iniciales O.L.V., de 43 años de edad y expareja de una de las mujeres. El sujeto fue localizado en un baldío cercano al fraccionamiento.

Se indicó que el hombre fue hallado sin signos vitales y con indicios de suicidio; además, en el lugar se aseguró un , que quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Las primeras indagatorias señalan que el ataque estuvo relacionado con un conflicto familiar. No obstante, la Procuraduría de Justicia mantiene la carpeta de investigación abierta para continuar con las indagatorias.

