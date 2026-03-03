Pachuca.- Tras el ataque armado que sufrieron dos mujeres en la colonia Paseos de Chavarría, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, fue localizado sin vida el presunto agresor, quien de acuerdo con las autoridades, fue pareja de una de las víctimas y, tras la agresión, se suicidó.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que las mujeres, de 31 y 38 años de edad, fueron atacadas en la vía pública, lo que generó una movilización inmediata de la policía estatal.

Durante los hechos, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital General, donde permanecen bajo atención médica. En tanto, durante el operativo de búsqueda y localización del presunto responsable, quien huyó a bordo de un automóvil compacto, se desplegó un dispositivo de seguridad en la zona.

Policías acordonaron la zona (03/03/2026). Foto: Especial

El sistema de vigilancia logró la identificación del agresor, quien respondía a las iniciales O.L.V., de 43 años de edad y expareja de una de las mujeres. El sujeto fue localizado en un baldío cercano al fraccionamiento.

Se indicó que el hombre fue hallado sin signos vitales y con indicios de suicidio; además, en el lugar se aseguró un arma de fuego corta, que quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Las primeras indagatorias señalan que el ataque estuvo relacionado con un conflicto familiar. No obstante, la Procuraduría de Justicia mantiene la carpeta de investigación abierta para continuar con las indagatorias.

