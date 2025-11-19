Irapuato, Gto.- Un reportero del medio digital “Mario Castillo Informa”, fue lesionado a tiros por un individuo armado después de realizar la transmisión en vivo del asesinato de un hombre en la colonia Municipio Libre en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

En el lugar del homicidio, el agresor amagó al periodista con un arma corta para que dejara de difundir el crimen, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional, luego lo siguió y perpetró el ataque.

El hecho ocurrió en los últimos minutos de este martes 18 de noviembre de 2025.

El comunicador se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta en el bulevar San Roque, en las inmediaciones de la “Granja Saldaña”, en donde fue alcanzado por el agresor, quien le disparó en varias ocasiones hasta vaciar la pistola.

Los proyectiles le ocasionaron una lesión en una extremidad, al parecer leve, y daños en el vehículo de motor.

Periodistas expresaron indignación y solidaridad con “Mario Castillo Informa” por el atentando del que fue víctima su reportero en el ejercicio periodístico.

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo que culminó con la captura de una persona del sexo masculino con un arma de fuego presuntamente relacionada con el ataque al reportero, y quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

El detenido presuntamente es familiar de la persona asesinada en la colonia Municipio Libre.

"Tenemos conocimiento de que la Guardia Nacional detuvo en la colonia 18 de Agosto a una persona presuntamente relacionada con estos hechos y puesta a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de portación de arma de fuego”, informó el Gobierno Municipal.

En un comunicado mencionó que el caso lo trae el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A su vez, lamentó la agresión al periodista y ofreció apoyo institucional.

Dijo que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da atención de acuerdo al protocolo.

