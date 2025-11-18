Hermosillo.- El agente de la Policía Municipal, Rafael Vazquez Flores, perdió la vida en un ataque armado, la noche del lunes, mientras su compañero de patrulla resultó herido, luego de ser atacados a balazos en una colonia al sur de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron a las 22:50 horas del lunes 17 de noviembre en la calle Dalia de la colonia Adolfo López Mateos.

Los policías municipales realizaban un recorrido por la zona a bordo de la unidad E-217.

El lugar fue acordonado mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizaba el levantamiento de pruebas periciales.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte, pero uno de los agentes no logró sobrevivir.

Tras los hechos, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal condenó el ataque a un oficial de la corporación, quien lamentablemente perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Una persona detenida

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se detuvo a una persona de interés relacionada a la agresión con arma de fuego que cobró la vida de un oficial de Tránsito Municipal en la capital del estado.

El oficial fue agredido con proyectiles de arma de fuego, presentando heridas en el tórax posterior y perdiendo la vida en el lugar.

Con base en datos de prueba obtenidos en la escena del crimen, la Fiscalía de Sonora en conjunto con la Policía Municipal de Hermosillo, realizó la detención de la persona de interés el cual fue localizado en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos y será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para que en su caso sea identificado y acreditar su participación en el hecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las diligencias de investigación y análisis forense para detener a todos los participantes y esclarecer el hecho, comunicó.

