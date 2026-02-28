Más Información

Un grupo armado atacó a tiros al expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, (Morena), quien viajaba en una camioneta; el morenista logró sobrevivir.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron en calles de la colonia San José del municipio de , en la zona montañosa central de Veracruz.

Hombres armados lo interceptaron cuando viajaba en una camioneta y dispararon en su contra.

Al sitio acudieron elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona.

Horas más tarde, en sus redes sociales el exalcalde aseguró encontrarse bien y fuera de peligro y anunció que presentará una denuncia penal por los hechos.

Expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz sufre ataque armado; morenista logra sobrevivir. Foto: Especial.

“Repruebo y condeno el atentado del que fui objeto. Asimismo, presentaremos la para que se investigue y se esclarezca lo sucedido conforme a la ley”, expresó.

Durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común.

Se trató de masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y torturas, entre otros.

Los registros del mayor número de casos de alto impacto los ocuparon los estados Sinaloa (641), Guanajuato (477) y Guerrero (384).

