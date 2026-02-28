Más Información
Un grupo armado atacó a tiros al expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, Nahúm Álvarez Pellico (Morena), quien viajaba en una camioneta; el morenista logró sobrevivir.
De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron en calles de la colonia San José del municipio de Fortín de las Flores, en la zona montañosa central de Veracruz.
Hombres armados lo interceptaron cuando viajaba en una camioneta y dispararon en su contra.
Al sitio acudieron elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona.
Horas más tarde, en sus redes sociales el exalcalde aseguró encontrarse bien y fuera de peligro y anunció que presentará una denuncia penal por los hechos.
“Repruebo y condeno el atentado del que fui objeto. Asimismo, presentaremos la denuncia correspondiente para que se investigue y se esclarezca lo sucedido conforme a la ley”, expresó.
Durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común.
Se trató de masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y torturas, entre otros.
Los registros del mayor número de casos de alto impacto los ocuparon los estados Sinaloa (641), Guanajuato (477) y Guerrero (384).
