Un grupo armado atacó a tiros al expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, Nahúm Álvarez Pellico (Morena), quien viajaba en una camioneta; el morenista logró sobrevivir.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron en calles de la colonia San José del municipio de Fortín de las Flores, en la zona montañosa central de Veracruz.

Hombres armados lo interceptaron cuando viajaba en una camioneta y dispararon en su contra.

Lee también: Pareja es asesinada a balazos en Escuinapa, Sinaloa; sus cuerpos fueron hallados dentro de un inmueble

Al sitio acudieron elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona.

Horas más tarde, en sus redes sociales el exalcalde aseguró encontrarse bien y fuera de peligro y anunció que presentará una denuncia penal por los hechos.

Expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz sufre ataque armado; morenista logra sobrevivir. Foto: Especial.

“Repruebo y condeno el atentado del que fui objeto. Asimismo, presentaremos la denuncia correspondiente para que se investigue y se esclarezca lo sucedido conforme a la ley”, expresó.

Lee también: Asesinan a mujer comerciante en el mercado municipal de Acayucan, Veracruz; delincuentes buscaban matar a su pareja

Durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común.

Se trató de masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y torturas, entre otros.

Los registros del mayor número de casos de alto impacto los ocuparon los estados Sinaloa (641), Guanajuato (477) y Guerrero (384).

Lee también: Detienen a usuario de transporte púbico de Monterrey por golpear a chofer; no habría realizado la parada solicitada

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr