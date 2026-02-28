Más Información

La Arquidiócesis de Guadalajara consideró imprudente que el , conocido como el “padre Lolo”, enviara cartas para tratar de interceder por Rubén y Jessica Johana Oseguera González, hijos de Nemesio Oseguera Cervantes, , ante autoridades de Estados Unidos.

“Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien debería haberlo hecho, dadas las características de esta relación. Estamos en la disposición de respectivas si se requiere, oficialmente, nuestra participación”, señaló la autoridad eclesiástica.

En 2025, el sacerdote que oficia en una parroquia de Zapopan, escribió a la jueza que lleva el proceso contra el hijo del capo y se presentó como su “director espiritual” y afirmó que Oseguera González , por lo que ha reflexionado sobre su futuro y reflexiona sobre los textos de las Sagradas Escrituras.

La Arquidiócesis señaló que las misivas fueron redactadas a petición de la familia del detenido como forma de apoyo espiritual, por lo que se trata de un asunto de orden pastoral; no obstante, señaló el Arzobispado tapatío, eso no debe interferir con el cumplimiento de la justicia.

dmrr/cr

