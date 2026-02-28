La Arquidiócesis de Guadalajara consideró imprudente que el sacerdote José Dolores Aguayo González, conocido como el “padre Lolo”, enviara cartas para tratar de interceder por Rubén y Jessica Johana Oseguera González, hijos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ante autoridades de Estados Unidos.

“Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien debería haberlo hecho, dadas las características de esta relación. Estamos en la disposición de colaborar con las autoridades respectivas si se requiere, oficialmente, nuestra participación”, señaló la autoridad eclesiástica.

Lee también: Detienen a usuario de transporte púbico de Monterrey por golpear a chofer; no habría realizado la parada solicitada

En 2025, el sacerdote que oficia en una parroquia de Zapopan, escribió a la jueza que lleva el proceso contra el hijo del capo y se presentó como su “director espiritual” y afirmó que Oseguera González provenía de una familia muy católica, por lo que ha reflexionado sobre su futuro y reflexiona sobre los textos de las Sagradas Escrituras.

La Arquidiócesis señaló que las misivas fueron redactadas a petición de la familia del detenido como forma de apoyo espiritual, por lo que se trata de un asunto de orden pastoral; no obstante, señaló el Arzobispado tapatío, eso no debe interferir con el cumplimiento de la justicia.

Lee también: Pareja es asesinada a balazos en Escuinapa, Sinaloa; sus cuerpos fueron hallados dentro de un inmueble

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr