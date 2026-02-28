Monterrey, Nuevo León. - Un usuario del transporte público fue detenido por la Policía de Monterrey después de agredir a golpes a un chofer, por presuntamente ignorar la parada de la unidad.

Los hechos ocurrieron en la Ruta 214, cuando el detenido identificado como Alfredo “N” de 58 años, golpeó al conductor del camión porque no detuvo la unidad cuando se le solicitó la bajada.

Elementos municipales recibieron el reporte e interceptaron al agresor a la altura de la avenida Revolución y Federico Gómez, en la colonia Buenos Aires.

El hombre argumentó a las autoridades que había activado el timbre de bajada en la zona del Pabellón Ciudadano, en el centro de la ciudad.

Señaló que el chofer no se paró y continuó el camino un kilómetro después, lo que desató el conflicto.

