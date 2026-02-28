Cancún. - El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) interpuso una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por la obstrucción irregular de una caleta dentro del residencial Puerto Aventuras, en Playa del Carmen, en donde se ha desmontado ilegalmente palma chit, especie en peligro de extinción, protegida por la normatividad mexicana, para la construcción de uno o más edificios.

La denuncia se sustentó con base en reportes de habitantes del fraccionamiento privado localizado entre Playa del Carmen y Tulum, y evidencia fotográfica y de video, que evidencian el desmonte de un bosque de chitales y cómo maquinaria pesada bloquea la caleta con piedras, sin que se conozca la existencia de permisos que lo avalen.

De hecho, la presidenta de GEMA, Aracely Domínguez, dijo a EL UNIVERSAL que bajo ninguna circunstancia este tipo de obras pudo haberse autorizado, salvo que fuese de forma irregular.

Conforme a los datos que habitantes del complejo residencial aportaron a la agrupación, el desarrollador de Puerto Morelos vendió un terreno a un particular, señalado como el probable responsable del desmonte de palma chit y del cierre de la caleta, para construir uno o más edificios.

La palma chit es una especie en peligro de extinción, protegida por la Norma Oficial Mexicana 059 –detalló– y, por otro lado, tampoco puede autorizarse a un privado el cierre de una caleta, al ser una entrada natural del mar en la costa que forma parte de la zona federal marítimo terrestre.

La caleta de Puerto Aventuras es una marina artificial con entrada al mar Caribe, dentro de un complejo turístico exclusivo, que lleva el mismo nombre, concebido como un desarrollo turístico residencial con marina y caletas, desde su origen.

