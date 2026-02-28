Zacatecas.- Tras un fuerte despliegue operativo en el municipio de Nochistlán, las autoridades de Zacatecas han confirmado la detención de 18 personas presuntamente ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en cuya acción también se logró el aseguramiento de armas, droga y vehículos.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que, en esta operación especial de las fuerzas de seguridad de Zacatecas, también se contó con el apoyo y coordinación de las autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se buscaba “a un líder criminal, que opera y tiene movilidad en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas”.

Cabe mencionar esa zona de Nochistlán colinda con los municipios de Teocaltiche y Yahualica, pertenecientes al estado de Jalisco, zona que en los últimos años se ha considerado como “foco rojo” por la violencia generada por el crimen organizado; en esa región las autoridades de seguridad han referido que opera uno de los principales líderes llamado “El Geras”, a quien se le atribuye ser uno de los generadores de violencia en la entidad.

Mencionó que en esta acción que se efectuó ayer se logró la detención de 13 hombres y cinco mujeres, pero, destacó que tres de las personas detenidas son muy cercanas a dicho líder criminal y son piezas clave que permiten la desarticulación de esa esfera delictiva.

El fiscal mencionó que aún se trabaja en el procesamiento de lo asegurado y en próximas horas se dará a conocer el resultado final del operativo, pero, adelantó que se logró el decomiso de armas de fuego, droga, equipo táctico y vehículos, así como el aseguramiento de inmuebles que se continúan procesando.

Destacó que para estos resultados fue importante contar con el apoyo directo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) de la SSPC, ya que se trata de un grupo de élite enfocado en combatir la delincuencia organizada mediante inteligencia, investigación y operaciones tácticas de alto impacto.

Aclaró que, si bien el operativo tuvo un despliegue muy importante, no hubo ninguna reacción en el desarrollo del mismo, por ende, consideró que se trató de un operativo muy estratégico que no puso en riesgo a la población y que se encuentra bajo control.

También admitió que este operativo de alguna manera está relacionado con los hechos del pasado domingo en Jalisco, donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, por ello, los despliegues operativos se mantienen de manera permanente en toda la entidad.

