Tras los ataques perpetrados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación el pasado domingo, en Puerto Vallarta se reportó la desaparición de cuatro integrantes de una familia que se encontraba de vacaciones en el destino turístico.

La Fiscalía del Estado de Jalisco incluso publicó las fichas de búsqueda después de recibir la denuncia interpuesta por la familia de estas cuatro personas.

Lee también: Suman 11 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 8 de las víctimas iban de excursión

Este jueves, las autoridades locales indicaron que las cuatro personas fueron localizadas con vida y a salvo, por lo que se desactivó la búsqueda.

De forma extraoficial se ha dicho que las dos mujeres y los dos hombres se resguardaron en el municipio de Compostela, en Nayarit, cuando comenzaron los ataques y volvieron a su lugar de origen en el centro del país una vez que se presentaron las condiciones para hacerlo.

Lee también: Incendio provoca evacuación de un hotel en Los Mochis, Sinaloa; no se reportan personas intoxicadas o lesionadas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr