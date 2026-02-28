Más Información

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, sufre ataque armado; morenista logra sobrevivir

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Tras los ataques perpetrados por el el pasado domingo, en Puerto Vallarta se reportó la desaparición de cuatro integrantes de una familia que se encontraba de vacaciones en el destino turístico.

La incluso publicó las fichas de búsqueda después de recibir la denuncia interpuesta por la familia de estas cuatro personas.

Este jueves, las autoridades locales indicaron que las cuatro personas fueron localizadas con vida y a salvo, por lo que se desactivó la búsqueda.

De forma extraoficial se ha dicho que las dos mujeres y los dos hombres se resguardaron en el municipio de , en Nayarit, cuando comenzaron los ataques y volvieron a su lugar de origen en el centro del país una vez que se presentaron las condiciones para hacerlo.

