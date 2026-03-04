Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que cada gramo de que se arrebata a los representa vidas salvadas en nuestro país.

Esto, luego de que el gabinete de Seguridad informó que en fueron aseguradas aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo.

"Cada pastilla y cada gramo de fentanilo que se arrebata de las manos de los cárteles y grupos narcoterroristas representa vidas salvadas y comunidades más seguras en ambos países", escribió el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

Lee también

Decomisan 104 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa (03/03/2026). Foto: (@GabSeguridadMX)
Decomisan 104 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa (03/03/2026). Foto: (@GabSeguridadMX)

Agregó que "este flagelo" se combate conjuntamente, bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gabinete de Seguridad reportó el martes que resultado de recorridos de seguridad y vigilancia en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República aseguraron aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]