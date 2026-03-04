Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que cada gramo de fentanilo que se arrebata a los cárteles representa vidas salvadas en nuestro país.

Esto, luego de que el gabinete de Seguridad informó que en Culiacán fueron aseguradas aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo.

"Cada pastilla y cada gramo de fentanilo que se arrebata de las manos de los cárteles y grupos narcoterroristas representa vidas salvadas y comunidades más seguras en ambos países", escribió el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

Decomisan 104 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa (03/03/2026). Foto: (@GabSeguridadMX)

Agregó que "este flagelo" se combate conjuntamente, bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gabinete de Seguridad reportó el martes que resultado de recorridos de seguridad y vigilancia en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República aseguraron aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo.

