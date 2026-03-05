La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que su mañanera de mañana viernes y la mesa sede seguridad en Zapopan es "para decir que ahí estamos", tras el operativo de días pasados en Jalisco que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno a todas las personas de Jalisco.

"Pero vamos siempre para decir que ahí estamos, y estamos con todas y todos los jaliscienses.

"Y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la república y particularmente a Jalisco", declaró.

