Puerto Vallarta, Jalisco.— Autoridades federales aseguraron ocho cargas de dinamita que habían sido colocadas en la estructura del puente de La Desembocada, ubicado sobre la carretera 544, en el municipio de Puerto Vallarta, presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes oficiales, los explosivos habrían sido instalados tras los hechos violentos registrados el llamado “domingo negro”, el pasado 22 de febrero, cuando se registraron bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos de la región luego de versiones sobre el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, señalado como líder del grupo criminal.

Las autoridades informaron que presuntos integrantes del CJNG colocaron las cargas explosivas con la intención de destruir el puente que atraviesa el río Mascota, una vía clave de comunicación en la zona. Durante los enfrentamientos con fuerzas federales, al menos cuatro de los explosivos habrían sido activados, lo que provocó detonaciones en el lugar.

Puente "La Desembocada" en Puerto Vallarta. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Dinamita mata a campesino y lesiona a trabajador

Posteriormente, el lunes 2 de marzo, mientras se realizaban trabajos de demolición y revisión en la estructura del puente, una de las cargas que permanecía en una de las bases detonó de manera inesperada. El estallido dejó como saldo a un trabajador lesionado y a un campesino sin vida, quien se encontraba en la zona.

Ante estos hechos, el miércoles 3 de marzo elementos de la Secretaría de Marina acudieron al sitio para asegurar las cargas explosivas restantes que aún permanecían en la estructura, con el objetivo de evitar nuevos riesgos para la población y para quienes participan en las labores de inspección y reparación.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la responsabilidad de los presuntos integrantes del grupo delictivo en la colocación de los explosivos y los daños provocados en la infraestructura carretera de la región.

