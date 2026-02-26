Puerto Vallarta.— El puente Desembocada, ubicado sobre la carretera estatal 544 en la delegación de Ixtapa, permanece inhabilitado luego de que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaran derribarlo con artefactos explosivos el pasado domingo. La estructura cruza el río Mascota y conecta a comunidades serranas —incluidos los pueblos de la región de Mascota— con la zona urbana y turística de Puerto Vallarta, por lo que su afectación ha generado severas complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con habitantes de la zona, alrededor de las 10:00 de la mañana se escucharon detonaciones y ráfagas de arma de fuego mientras vehículos intentaban cruzar el puente, considerado una vía fundamental de comunicación terrestre hacia la sierra de Jalisco. Testigos señalaron que tras las explosiones se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército.

“Se escuchó una explosión muy fuerte y después disparos. La gente empezó a gritar y a buscar dónde resguardarse”, dijo un conductor que estaba en la fila para cruzar.

Aunque los explosivos dañaron la infraestructura, el puente no se colapsó. Sin embargo, presenta grietas visibles, zonas calcinadas y debilitamiento estructural, por lo que las autoridades determinaron suspender el tránsito vehicular.

El presidente municipal informó en entrevista con EL UNIVERSAL que los artefactos utilizados sí eran explosivos y que la estructura permanecerá fuera de servicio mientras se evalúa si debe ser demolida y reconstruida. Indicó que se analizan rutas alternas para restablecer la comunicación.

Actualmente, sólo es posible cruzar a pie. Habitantes provenientes de la sierra descienden del transporte público antes del puente, caminan los más de 100 metros sobre la estructura dañada y posteriormente abordan otra unidad del lado opuesto para continuar su trayecto hacia la ciudad.

“Tenemos que cruzar caminando todos los días para poder trabajar. El puente se siente inestable, pero no hay otra opción”, señaló una empleada del sector turístico.

Durante recorridos realizados en la zona se constató la presencia de unidades federales y sobrevuelos de helicópteros, como parte del operativo de seguridad desplegado tras los hechos violentos.

La inhabilitación del puente también ha complicado el traslado de víveres, servicios y atención médica para comunidades serranas, además de dificultar las operaciones logísticas de las fuerzas de seguridad. Mientras siguen las evaluaciones técnicas, el puente permanece como un paso peatonal provisional y un punto crítico de comunicación entre la sierra de Jalisco y la costa.