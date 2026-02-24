Más Información

Elementos de infantería de arribaron al muelle Número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta, Jalisco, a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412).

La Secretaría de Marina (Semar) informó que son un total de 103 navales y vehículos tipo pick up, que tienen como fin reforzar los apoyos en materia de vigilancia y .

Esto ante los diversos actos de violencia cometidos en contra de comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta.

El ARM “Usumacinta”, se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, en Manzanillo, Colima, tiene la misión de desarrollar el transporte marítimo militar, para el logro de los objetivos y tareas asignadas.

Igualmente sirve como plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas, a la población civil y zonas de desastre.

Arriba buque ARM “Usumacinta” con elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta, Jalisco. 24 de febrero de 2026. Foto: Especial
Arriba buque ARM “Usumacinta” con elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta, Jalisco. 24 de febrero de 2026. Foto: Especial

El ARM “Usumacinta” cuenta con una capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y dos mil toneladas de carga sobre la cubierta de tanques.

Asimismo, tiene una cubierta de vuelo con la infraestructura para recibir helicópteros, entre otros. La refrendó su compromiso con la población civil de mantener el Estado de derecho en el Mar.

Además, en Puerto Vallarta se desplegó personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para coadyuvar en la seguridad.

El pasado domingo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más poderosas de México fue detenido en , Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

