De 2022 a la fecha, al menos tres operativos militares contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han colocado a Tapalpa en el radar del narcotráfico y golpeado su principal actividad económica: el turismo. Empresarios locales aseguran que, tras las incursiones federales, la seguridad desaparece y las consecuencias las sufren los negocios.

La percepción de miedo tras el reciente abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en este municipio ha frenado la llegada de turistas.

El corazón de Tapalpa son los visitantes y tenemos que ver por su seguridad, comentó Mauricio López, gerente de El Mesón del Ticúz. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

El impacto ya es visible en el primer Pueblo Mágico del estado, conocido por su identidad serrana, bosques de pino y encino, arquitectura tradicional y gastronomía. Se acumulan las cancelaciones de reservas y recorridos —que, de acuerdo con empresarios, han sido de hasta 100%—; hay escaso movimiento en las calles del centro y atractivos como parques ecoturísticos, cabañas y espacios recreativos permanecen vacíos.

“Nosotros teníamos un grupo confirmado entre semana, inmediatamente después [del operativo del 22 de febrero], y nos cancelaron (...) El sábado y domingo pasados teníamos muy buena ocupación y se cancelaron las reservas. No quedó ni una sola habitación ocupada. Para la semana que entra también tenemos afectación. Ha estado realmente pesado”, asegura Fernando Lomelín, propietario del Hotel El Mesón del Ticúz, en entrevista con EL UNIVERSAL.

No es la primera vez que Tapalpa enfrenta una crisis derivada de un operativo de seguridad contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En septiembre de 2022 fue detenido en el municipio Érick Valencia Salazar, El 85, cofundador de la organización criminal y exsocio de Nemesio Oseguera Cervantes; mientras que en noviembre de 2023 cayó Juan Carlos Pizano Ornelas, alias El CR, en un complejo residencial muy cerca del centro.

“Nunca se dijo nada de esos operativos”, asegura Leticia Joseph, empresaria de EkoPark. “No hubo ningún tipo de comunicación, el gobierno no se manifestó para nada y nos dejaron a nuestra suerte, y hubo una afectación, en mi caso, de dos años”.

“El golpe en esta ocasión fue diferente, porque ahora sí que estamos en el ojo del huracán (...) En recuperarnos económicamente, pues sí puede ser hasta un año y medio”, afirma Tere Zamora, de Monterra Cabañas.

Para habitantes y empresarios de Tapalpa, cuyo sustento se basa en el turismo de fin de semana que proviene principalmente de Guadalajara, la difusión internacional de los hechos ha profundizado el daño a la imagen del destino.

“Ha llamado mucho la atención que la noticia ha sido a nivel internacional (...) Hemos tenido llamadas de todo el mundo para saber cómo estamos. Existe una preocupación de todo el exterior por las personas que (...) viven en Tapalpa o que van de visita”, menciona Zamora.

“Creo que ahorita estamos mucho más conscientes de que (...) gran parte de nuestra economía se debe al turismo (…) Entonces, sí nos cayó de sorpresa”, comenta.

En ese contexto, empresarios locales comenzaron a organizarse de manera inmediata tras los hechos. “Ya tuvimos una junta, un grupo, para ver qué vamos a hacer y cómo lo manejamos. Tampoco estamos nada más viendo a ver qué pasa”, dice Leticia Joseph. Además, han participado en reuniones de trabajo con los gobiernos municipal y estatal.

Empresarios locales aseguran que, tras las incursiones federales, la seguridad desaparece y las consecuencias las sufren los negocios. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Para Tere Zamora, la respuesta del sector debe marcar una diferencia frente a crisis anteriores. “Nuestra reacción tiene que ser de forma diferente [a 2022 y 2023]. Y con mucho amor a Tapalpa, a nuestros negocios, a nuestros visitantes, y también con el propósito de estar en común con las actividades y proyectos que desarrolle el municipio, el estado y la Federación. La unión es la clave para poder nosotros pasar correctamente el mensaje, irnos todos los órganos correspondientes de la mano”, menciona.

Llaman a la coordinación

Los representantes del sector turístico de Tapalpa coinciden en que la recuperación del destino no puede recaer únicamente en esfuerzos privados y que es indispensable una estrategia conjunta con los gobiernos municipal, estatal y federal, tanto en materia de seguridad como de comunicación, para devolver la confianza a los visitantes.

Advierten que la reactivación del turismo en la región depende de que las autoridades garanticen condiciones de seguridad en el Pueblo Mágico y las carreteras; sin embargo, acusan abandono de las fuerzas federales en tareas de vigilancia.

“Después de lo que pasó, como que desapareció la Guardia Nacional aquí en Tapalpa, (...) no ha habido presencia de seguridad”, asegura Fernando Lomelín.

A casi dos semanas del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la sierra de este municipio, “hay calma, pero no se siente protección alguna, (...) no se ve especialmente que haya más patrullas, y me llama la atención que después de todo lo que pasó en el Country, pues no hayan dejado unos soldados para proteger a la población”, señala Leticia Joseph.

“Hay que tener en mente que el corazón de Tapalpa son nuestros visitantes y tenemos que ver siempre por su seguridad”, finaliza Mauricio López, gerente de El Mesón del Ticúz.

