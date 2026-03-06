LA PAZ, BCS., 6 de marzo. - El gobierno de Baja California Sur acordó fortalecer mecanismos de colaboración e intercambio de información en materia de seguridad con autoridades de Estados Unidos, con la finalidad de garantizar estancias seguras para sus residentes y turistas.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, informó que el acuerdo se realizó a través del Consulado de EU en Tijuana, y busca mantener coordinación directa para compartir información que permita anticipar riesgos y reforzar las acciones de seguridad en la entidad, particularmente por la presencia de residentes y turistas estadounidenses.

Gobierno de BCS y EU acuerdan colaboración e intercambio de información; buscan seguridad para turistas y residentes. Foto: Especial.

“A nosotros no nos resulta que tengamos la información guardada; mejor deseamos compartirla, porque nos genera seguridad”, expresó el funcionario al referirse al mecanismo de colaboración que se estableció con autoridades consulares.

La coordinación se abordó en una reunión virtual con Eduardo García, jefe de la Sección de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, en la que se revisaron temas de la agenda binacional relacionados con seguridad, justicia y turismo, y se acordó mensualmente hacer un análisis y balance.

El funcionario indicó que el intercambio de información se reforzará también en el marco del operativo por la llegada de estudiantes estadounidenses durante la temporada de spring break en Los Cabos que ya inició y donde autoridades locales y el sector turístico implementan medidas preventivas, ante la llegada de hasta 60 mil jóvenes estadounidenses.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en Baja California Sur tienen residencia permanente o temporal cerca de 50 mil extranjeros, en su mayoría de origen estadounidense y canadiense, concentrados principalmente en los municipios de Los Cabos y La Paz.

Cabe mencionar que el anuncio ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en la entidad tras hechos violentos recientes, así como tras la alerta en la Mesa de Seguridad, derivado de la violencia registrada en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

