La Paz. - Un hombre considerado por autoridades como un “generador de violencia” en la zona norte de Baja California Sur fue detenido durante un operativo de seguridad en Comondú.

La Mesa de Seguridad confirmó esta mañana su captura, luego de que el jueves desplegó un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de Marina y Policía Municipal, en la localidad de Puerto San Carlos.

Según el reporte, lograron ubicar un vehículo y al proceder a la inspección, los dos ocupantes se resistieron y mostraron una actitud agresiva, por lo que fueron asegurados.

Tras la detención se corroboró la identificación de uno de ellos, tratándose de Francisco “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, “y quien es considerado uno de los objetivos prioritarios, como uno de los generadores de violencia en el norte de la entidad”, expusieron las autoridades.

Los dos detenidos fueron presentados ante las autoridades para determinar su situación.

La Mesa de Seguridad informó que en las últimas semanas se han intensificado las acciones en la zona norte del estado para lograr desarticular a células criminales que han sido identificadas operando en la región, ocasionando un clima de violencia.

Se mantendrán los despliegues conjuntos entre autoridades militares y de seguridad pública en los municipios de Loreto, Comondú y Mulegé.

Cabe mencionar que el pasado 28 de enero, el gobernador, Víctor Castro Cosío y el procurador de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, informaron también de la detención de otro objetivo prioritario, generador de violencia, identificado como “El Cholo 40”; no obstante, la PGJE no logró la vinculación a proceso. Un juez otorgó la libertad.

El procurador indicó que apelarían al no estar de acuerdo con los criterios y determinación de la autoridad judicial.

