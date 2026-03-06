Más Información

Culiacán. - En una cancha deportiva del , una mujer joven fue atacada a balazos por personas del sexo masculino con los que tuvo una discusión, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital por lo que las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones por el ataque.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas sobre disparos sobre el boulevard Jardines de las Orquídeas, por lo que al presentarse encontraron a una mujer herida de bala a las orillas de una cancha deportiva de voleibol, sin que se conozca su identidad.

El personal de los servicios de emergencia que arribaron al lugar le brindó los primeros auxilios, por presentar una lesión de bala en la cabeza y se inmediato la llevaron a un hospital para ser atendida.

Se desconoce si los agresores son personas conocidas por la victima de la agresión, ya que los datos recabados refieren que antes de escucharse las detonaciones de arma de fuego, los vecinos escucharon una discusión.

