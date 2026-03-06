Pachuca. - Personal de la delegación del ISSSTE en Hidalgo se manifestó este día para denunciar presunta violencia laboral, hostigamiento e intimidación por parte de la delegada de Prestaciones, Alejandrina Ortega Pichardo.

De acuerdo con las trabajadoras, desde hace varios meses la funcionaria ha ejercido diversos tipos de violencia en contra del personal e incluso de los derechohabientes, por lo que exigieron su destitución.

Según señalaron los trabajadores, en el área de pensiones existe una sobrecarga de trabajo debido a la falta de personal. Esta situación se ha traducido en retrasos en los trámites de pensiones por viudez, orfandad y beneficiarios, lo que ha provocado inconformidad entre los derechohabientes ante la escasez de personal para atender sus gestiones.

Lee también “Kit forense en caso de desaparecer”; la polémica iniciativa del Ayuntamiento de Tehuantepec previo al 8M

Las afectadas señalaron que esta situación ha derivado en enfrentamientos directos con la funcionaria, quien afirmaron responsabiliza al personal de los retrasos en los trámites, lo cual consideraron injusto.

Asimismo, acusaron que uno de estos enfrentamientos con una trabajadora derivó en un intento de agresión física e intimidaciones, situación que provocó que la afectada sufriera un episodio de ansiedad y pánico, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Además, destacaron que existe inconformidad por el trato recibido en el área desde hace varios meses, por lo que ya habían denunciado estas situaciones ante sus jefes inmediatos, sin que hasta el momento se haya dado atención a sus quejas.

Ante ello, nuevamente solicitaron la intervención de las autoridades administrativas para investigar los hechos y garantizar un ambiente laboral libre de violencia.

Lee también Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr