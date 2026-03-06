Durante un año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que comprende siete entidades del sur de México, recibió un total de mil 249 juicios.

Al rendir su Primer Informe de Labores, la magistrada presidenta de dicho órgano jurisdiccional, Roselia Bustillo Marín, explicó que de ese total de recursos, 218 medios fueron de la elección judicial de 4 estados. Se trató de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, quienes eligieron 301 cargos judiciales.

Ante el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, la funcionaria electoral recordó que en la tercera circunscripción plurinominal convergen culturas, identidades sociales diversas, diversidad de lenguas, contextos políticos particulares y un profundo pluralismo jurídico.

Roselia Bustillo Marín, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa, rinde su Primer Informe de Labores. Foto: Especial

Lee también Controlan incendio en pozo petrolero de Pemex al sur de Veracruz; no se reportan víctimas

“Desde la Huasteca veracruzana hasta la península maya, todos los pueblos revelan la vitalidad democrática del México que trabajamos por defender todos los días, en el sureste de país”, dijo ante al Secretario general de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Hernández Hernández.

Son siete estados que, en su conjunto, reúnen mil 53 municipios, es decir, el 42.49 por ciento del total en el país.

“Las acciones que hoy se informan dan cuenta de una administración orientada al servicio público judicial, sensible al contexto social, comprometida con la mejora continua de una justicia electoral cercana y confiable”, agregó.

Lee también Fiscalía de Tabasco reporta hallazgo de nueva fosa clandestina en Centro; suman tres localizadas recientemente

De Campeche se presentaron 256 medios de impugnación, fueron tres temas centrales en los que se versaron sus demandas: vida interna de partidos, Violencia Política contra las mujeres por razón de género y conflictos del sistema normativo indígena.

En Chiapas se presentaron 40 medios de impugnación, cuyos temas recurrentes estuvieron vinculados con la solicitud de credenciales para votar, violencia política por razón de género, obstrucción al cargo, fiscalización y asuntos de sistemas normativos indígenas.

De Oaxaca, dicha sala atendió 438 medios de impugnación, de los cuales 144 provinieron de sistemas normativos indígenas, donde los temas recurrentes fueron la discusión de estatutos comunitarios, derechos de participación política, restitución de autoridades y violencia política de género.

Lee también Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

De Quintana Roo se presentaron 45 juicios, muchos de ellos relacionados con el proceso electoral de personas juzgadoras, estos asuntos estuvieron relacionados con paridad de género, asignación de cargos e integración de órganos electorales.

En Tabasco se presentaron 23 juicios y los temas más recurrentes fueron la integración de comités de evaluación, la validez de la elección, y la fiscalización, al haber renovado la integración de su Poder Judicial local.

De Yucatán se atendieron 50 medios de impugnación, en su mayoría vinculados al proceso de elección de personas juzgadoras, acceso y ejercicio del cargo, violencia política de género y la validez de una elección municipal.

Lee también Candidato a Auditoría Superior señala desconfianza en rendición de cuentas; fiscalización no debe limitarse a detectar irregularidades, dice

De Veracruz fueron 392 medios de impugnación, el segundo estado con mayor actividad jurisdiccional. El proceso para elegir personas juzgadoras generó 23 asuntos, y el proceso municipal en el que se renovaron sus 212 ayuntamientos, se presentaron 270, donde 95 juicios cuestionaron la validez de la elección en 59 ayuntamientos.

“El recorrido por cada una de las entidades permite ver que la Sala Regional Xalapa enfrenta una amplia diversidad de asuntos que exige conocer estas particularidades, ya que es la única forma de impartir justicia respetando la pluralidad cultural y la complejidad social de cada estado en la región”, recordó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses