La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar el avance de los proyectos estratégicos que se impulsan en Quintana Roo.

Durante el encuentro, ambas mandatarias evaluaron compromisos y resultados en áreas prioritarias como salud, infraestructura y abastecimiento de agua potable, ejes que, según la titular del Ejecutivo estatal, impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Lezama Espinosa subrayó que la coordinación con el Gobierno federal ha permitido acelerar obras y acciones clave para el estado, y agradeció el respaldo presidencial para consolidar el desarrollo social en la entidad.

“En trabajo conjunto con el Gobierno de México seguimos avanzando en la construcción de bienestar y prosperidad compartida para Quintana Roo”, afirmó.

