Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Segunda estudiante de la UAEM desaparece en Morelos; buscan a Karol Toledo, vista por última vez en Mazatepec

Segunda estudiante de la UAEM desaparece en Morelos; buscan a Karol Toledo, vista por última vez en Mazatepec

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

La gobernadora se reunió en Palacio Nacional con la presidenta para revisar el avance de los proyectos estratégicos que se impulsan en Quintana Roo.

Durante el encuentro, ambas mandatarias evaluaron compromisos y resultados en áreas prioritarias como salud, infraestructura y abastecimiento de ejes que, según la titular del Ejecutivo estatal, impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Lezama Espinosa subrayó que la coordinación con el Gobierno federal ha permitido acelerar obras y acciones clave para el estado, y agradeció el respaldo presidencial para consolidar el desarrollo social en la entidad.

Lee también

“En trabajo conjunto con el Gobierno de México seguimos avanzando en la construcción de bienestar y prosperidad compartida para Quintana Roo”, afirmó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]