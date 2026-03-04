El excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la mandataria federal dijo, en su mañanera del pueblo del pasado lunes, que el panista y otros políticos como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida fueron “creación de Salinas de Gortari”.

“Señora Sheinbaum: yo no puedo haber sido “creado” por Salinas de Gortari, porque antes de que él naciera yo luchaba por la democracia que usted destruye. En cambio, es del dominio público que usted fue puesta donde está por su idolatrado tartufo”, señaló en sus redes sociales, en alusión al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento denominado como 4T.

La titular del Ejecutivo mencionó en su conferencia del 2 de marzo que el llamado “Jefe Diego” por más panista que sea es un símbolo del “prianismo”, por todo lo que recibió tras el fraude electoral de la elección de 1988, en donde hubo quema de boletas e inconsistencias en el proceso.

Morenistas se lanzan contra Fernández de Cevallos

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le pidió al panista no ser insolente y le recordó que “es verdad que te hiciste con Carlos Salinas”.

“De hecho, los acuerdos del PRI y PAN vienen desde ese tiempo. Validaste el fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en complicidad con Salinas”, acusó.

La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, resaltó que Sheinbaum Pardo “ganó la Presidencia de la República con el respaldo mayoritario del Pueblo de México”.

“Usted, en cambio, sólo ha ganado mala reputación. Más respeto”, exigió.

El diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, respondió que Fernández de Cevallos más allá de ser sólo una creación de Salinas, “es el mejor ejemplo de todo lo que las mexicanas y mexicanos rechazan”.

De acuerdo con Ávila, “El Jefe Diego” representa la corrupción, la misoginia, el tráfico de influencias, el estereotipo de “machito de cantina” y, sobre todo, “un auténtico traidor”.

Finalmente, la senadora de Morena por Yucatán, Verónica Camino Farjat, dijo que el panista en vez de ser “creado”, fue renombrado y reconocido como traidor, tras presuntamente haber pactado con Salinas, marca que, dijo, nunca se borrará.

“Una vez más: el PAN nunca cumple, porque pactan por su propia cabeza dejando de lado a su militancia y, por ende, sus ideales, como buenos doble cara y doble moral”, agregó.

En ese sentido, señaló que con todo y su misoginia, la presidenta Sheinbaum tiene casi 36 millones de votos y más del 80% de aprobación en su gestión, hechos que calificó como “constantes y sonantes”.

