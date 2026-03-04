Después de postergarlo varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ahora sí, antes de que termine el mes, será presentado el reporte sobre desapariciones en México.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por el retraso del reporte y mencionó que “una parte muy importante tiene que ver con la relación con los colectivos” de búsqueda.

“Pienso yo que, igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas. Es mejor que ellos estén de acuerdo, que conozcan el informe y después ya presentarlo aquí en la mañanera”, mencionó al destacar que también se fortalece la alerta de desaparición.

El martes, la titular del Ejecutivo federal había asegurado que ya se presentaría la información sobre las personas desaparecidas en el país.

Lee también “El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Sheinbaum Pardo reiteró ayer el trabajo de su gobierno contra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.

Al recordar al Grupo Eureka y la figura de Rosario Ibarra de Piedra, señaló que antes las personas desaparecidas eran por parte del Estado y ahora, principalmente, es por grupos de la delincuencia.

“Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizado, es larga la historia y vamos a presentar ya la información de los números, que son personas evidentemente, no son números, pero de cómo se hacían los registros, cómo se hacen ahora para que se conozca la cantidad de registros que había y en qué condiciones estaban esos registros y la dificultad para buscar en todo caso, una persona, dado que no hay suficiente información (...)”, dijo.

Lee también "El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Al mencionar el caso del campo de adiestramiento de Teuchitlán, la Mandataria federal indicó que su gobierno va contra el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos de la delincuencia.

“Sigue siendo una situación dolorosa en el país, y nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables, y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado”, dijo al destacar acciones como dar de baja las plataformas digitales.

La titular del Ejecutivo federal señaló que en caso de que una autoridad como la Guardia Nacional llegara a incurrir en alguna situación de desaparición, hay sanciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr