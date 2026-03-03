Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguraron aproximadamente 72 mil cajetillas con un total de un millón 440 mil cigarros en el interior de 120 cajas de procedencia ilícita, provenientes de diferentes países.

En más de 60 operaciones en instalaciones aeroportuarias de la capital del país, desde septiembre del 2025 a la fecha, se han asegurado casi 12 millones de cajetillas de cigarros de procedencia ilícita, que representan un peso alrededor de 144 toneladas del producto.

Los aseguramientos se realizaron como parte de operaciones de vigilancia y análisis de riesgo, aplicadas a mercancías de importación, detectando diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos, lo que permitió identificar con binomios caninos los cargamentos ilegales antes de su ingreso al mercado nacional.

Semar asegura cigarros de procedencia ilícita en Aduana del AICM. Marzo 2026. Imagen: Especial.

La presunta mercancía de procedencia ilícita representa aproximadamente mil cien millones de pesos. Fue puesta a disposición de las autoridades para la integración de las carpetas de investigación.

Semar asegura cigarros de procedencia ilícita en Aduana del AICM. Marzo 2026. Imagen: Especial.

Este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos.

La Semar reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de inteligencia, cooperación internacional y control en puntos estratégicos, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el Estado de derecho.

