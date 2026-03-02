Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos, dedicados a la producción de droga, en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango probablemente de “Los Chapitos”.

En el primer laboratorio, se localizaron mil litros de ácido clorhídrico en cinco tambos; 100 litros de gasolina en dos bidones; dos mil 200 litros de cloro en once tambos; 200 litros de tolueno en un tambo; 600 litros de solvente en tres tambos; 600 litros de alcohol bencílico en tres tambos; mil 900 kilos de carbón; mil kilos de sosa cáustica y una caja de mil kilos de cianuro.

Lo hallado en laboratorios clandestinos de droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango. Foto: Semar

También, cuatro reactores, dos molinos de aluminio, 23 tanques de gas LP de 30 litros, un colador, cuatro cuadritanques de mil 200 litros y tres tinas de 600 litros.

Lo hallado en laboratorios clandestinos de droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango. Foto: Semar

Lee también Cae “El Congo”, relacionado con homicidio de Carlos Manzo; operaba célula de sicarios bajo el mando de "El Licenciado"

En el segundo laboratorio, se localizaron 200 kilos de producto terminado con características similares a la droga conocida como cristal; 300 litros de ácido fórmico, mil 750 litros de precursor P2P, 300 litros de alcohol, 20 litros de gasolina, 60 kilos de cianuro.

Lo hallado en laboratorios clandestinos de droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango. Foto: Semar

Además, un reactor, un destilador, dos condensadores, cuatro cilindros de gas de 30 kilos, tres cilindros de 50 kilos.

Lo anterior, fue inhabilitado en su totalidad, para evitar su reutilización en la producción de droga.

Lo hallado en laboratorios clandestinos de droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango. Foto: Semar

Lee también Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Este aseguramiento representa un golpe a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a 21 millones 404 mil 917 pesos; evitando así que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles y contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

Lo hallado en laboratorios clandestinos de droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango. Foto: Semar

La Semar reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, paz y bienestar de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr