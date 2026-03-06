Tras el caso del Rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantiene coordinación permanente con plataformas de redes sociales para retirar publicaciones y sitios de internet que son utilizados por grupos delictivos para reclutar a jóvenes.

Durante su conferencia de prensa en Zapopan, la mandataria explicó que el gabinete de seguridad realiza labores de monitoreo constante en el ciberespacio para detectar y eliminar este tipo de contenidos, como parte de una estrategia de ciberinteligencia destinada a prevenir el enganche de personas, particularmente de jóvenes.

Sheinbaum detalló que existe comunicación directa con las plataformas digitales para solicitar la baja de publicaciones vinculadas con estos esquemas de reclutamiento. Señaló que estas acciones forman parte de un sistema de vigilancia permanente y se complementan con los mecanismos de alerta inmediata cuando se reporta la desaparición de una persona, establecidos tras recientes modificaciones legales.

Niños que han tenido que escapar con sus familias debido a las amenazas del crimen organizado. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

También informó que las autoridades han reforzado medidas de prevención en terminales de autobuses del estado, lugares que durante años fueron señalados como posibles puntos de captación de jóvenes por parte de organizaciones criminales.

También se implementaron operativos constantes en la central camionera de San Pedro Tlaquepaque y en las 65 terminales que operan en Jalisco. Además, recientemente se instalaron nuevos sistemas de videovigilancia en la terminal, los cuales están conectados al sistema estatal de seguridad C5 y al programa Escudo Urbano.

Asimismo se implementaron controles adicionales dentro de las instalaciones para vigilar el tránsito de personas de las áreas públicas hacia los andenes, con el objetivo de reducir riesgos de reclutamiento por parte del crimen organizado.

Sheinbaum destaca programas para jóvenes y construcción de escuelas

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

Ante los altos índices de reclutamiento a adolescentes por parte de grupos criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la implementación del programa “Jóvenes transformando a México”, cuyo objetivo es alejar a esta población del narcotráfico.

Reconoció que hay un porcentaje alto de adolescentes que abandonan la secundaria, por lo que el gobierno federal puso en marcha el programa “Te extrañamos en el salón”, donde profesores, directores y compañeros de escuela, buscarán hasta sus hogares a quienes dejen de ir a la escuela.

La mandataria resaltó la construcción de escuelas y preparatorias en el país, principalmente en Jalisco. Así como la implementación de actividades deportivas, centros comunitarios y cursos culturales; y pláticas de salud mental, para prevenir adicciones o posibles reclutamientos.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo aseguró que cada 15 días, la Secretaría de Gobernación (Segob) se reúne con colectivos de familiares de personas desaparecidas y en muchos casos, se han reconocido como víctimas ante el gobierno federal.

