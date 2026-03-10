La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México acudirá a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la prioridad de eliminar o reducir aranceles que afectan sectores estratégicos, particularmente acero, aluminio y la industria automotriz, al tiempo que destacó el fortalecimiento de la relación bilateral con Brasil mediante acuerdos económicos complementarios.

Durante su conferencia, la Mandataria explicó que la posición mexicana en la revisión del acuerdo comercial será insistir en que todos los productos que cumplan con las reglas de origen establecidas en el tratado queden libres de tarifas.

“Nosotros queremos la disminución o que se eliminen los aranceles en todo aquello que cumpla con las reglas de origen”, señaló, al referirse principalmente a los gravámenes aplicados por Estados Unidos al acero y aluminio, así como a las restricciones en el sector automotriz.

Sheinbaum indicó que México también busca que los vehículos producidos en el país tengan condiciones comerciales equivalentes a las de otras regiones con acuerdos comerciales con Estados Unidos, como Europa o Corea, evitando mayores cuotas o desventajas competitivas.

Explicó que, en las negociaciones previas, autoridades estadounidenses han planteado reforzar la verificación de reglas de origen y garantizar cadenas de suministro regionales, puntos con los que México coincide en esencia, ya que fortalecen la integración productiva de América del Norte.

La Presidenta subrayó que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos mediante las secretarías de Economía y Hacienda con sus contrapartes estadounidenses, y reiteró que la eliminación de tarifas beneficiaría a las dos economías.

En materia agrícola, Sheinbaum también expresó preocupación por los subsidios otorgados por Estados Unidos a su sector agropecuario, los cuales —dijo— generan presiones para los productores mexicanos. Ante ello, explicó que el gobierno federal mantiene mesas de trabajo permanentes con agricultores y compradores de maíz para mejorar precios y garantizar la compra de producción nacional antes de recurrir a importaciones.

Detalló que se mantienen apoyos diferenciados para pequeños, medianos y grandes productores, incluyendo programas de capacitación, fertilizantes gratuitos y esquemas de apoyo al precio del maíz, con el objetivo de fortalecer la autosuficiencia alimentaria y proteger el maíz nativo.

Sheinbaum confirma que analiza visitar Brasil

En otro tema, la presidenta confirmó que analiza realizar una visita oficial a Brasil tras la insistente invitación del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de concretar acuerdos económicos que ambas naciones han trabajado durante meses.

Sheinbaum explicó que el viaje podría realizarse antes de junio, debido al inicio del proceso electoral brasileño, y adelantó que la intención no es firmar un tratado de libre comercio, sino impulsar mecanismos de cooperación productiva.

“No se trata de firmar tratados de libre comercio que puedan afectar a ambos países, sino de construir acciones complementarias entre nuestras economías”, señaló.

Recordó que desde su toma de posesión se han realizado encuentros entre funcionarios, empresarios brasileños y mexicanos para identificar sectores estratégicos de cooperación, entre ellos el energético —especialmente el etanol— y otras áreas de interés mutuo.

