Más Información
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Suspenden apertura a juicio para Diego Rivera, ligado al CJNG; exalcalde de Tequila es acusado de extorsionar en la entidad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no contempla, en el corto plazo, enviar una iniciativa de reforma relacionada con las fiscalías del país.
Durante su conferencia, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre presuntos abusos y prácticas irregulares en ministerios públicos y policías ministeriales, y recordó que, por mandato constitucional, las fiscalías son órganos autónomos y no dependen directamente del Poder Ejecutivo.
Explicó que los fiscales estatales son designados mediante mecanismos definidos por los congresos locales, lo que limita la intervención directa del gobierno federal en su funcionamiento.
Lee también Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Sheinbaum señaló que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, prepara un plan de trabajo que será presentado próximamente y que contempla el fortalecimiento institucional de la dependencia.
Indicó que los cambios y mejoras que se impulsen en la FGR podrían servir como referencia para las fiscalías estatales, al establecer nuevos estándares de operación y consolidar transformaciones ya iniciadas dentro del organismo federal.
“Nos ha informado la fiscal general que muy pronto va a presentar su plan de trabajo (…) eso va a dar ejemplo a las fiscalías estatales”, comentó.
“No tenemos contemplado en el corto plazo enviar alguna iniciativa para el caso de las fiscalías, pero puede llegar a ocurrir”, puntualizó.
"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]