La nueva titular de la Fiscalía Genelral de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena, tendrá que marcar en este 2026 una ruta clara para despolitizar la procuración de justicia en México, y recomponer la imagen de la dependencia que dejó su antecesor Alejandro Gertz Manero.

Pero no sólo eso, como una mujer a seguir, en este año tiene en el horizonte retos y pendientes heredados que deberá sortear ante la exigencia ciudadana de un trabajo autónomo e impecable de la fiscalía a su cargo, como profundizar las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal y, ahora, la investigación del Tren Interoceánico, que dejó como saldo 14 personas muertas y decenas de lesionados.

Godoy Ramos también es pieza clave en tener acercamiento con cada una de las fiscalías que componen la institución, y combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción.

Lee también FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

Con su arribo a la FGR, a finales del año pasado, constitucionalistas expresaron en su momento a EL UNIVERSAL que la nueva titular debía evitar que la dependencia diera la imagen de ser un instrumento de persecución selectiva o de protección de aliados, reconstruir la confianza pública y mostrar que es técnicamente eficiente.

Hoy el reto sigue presente, pero, además, institucionalmente debe mejorar su coordinación y colaboración con el gabinete de seguridad en el momento en que Estados Unidos exige acciones contundentes contra el narcotráfico en México, que a ellos también les afecta.

La abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundadora y expresidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y titular de la FGR desde el 3 de diciembre de 2025, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, ha manifestado que en los tres órdenes de gobierno es necesaria la coordinación cotidiana y la atención a las causas de la violencia.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Así como el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre el gabinete de seguridad federal y las entidades federativas.

El 28 de diciembre, cuando ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico en un tramo de la Línea Z, que corre de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, la FGR atrajo la investigación. Hasta el momento, ella ha señalado como posible responsable al maquinista por conducir a exceso de velocidad en el tramo del siniestro.

La vida profesional y política de la fiscal general ha estado ligada a la izquierda. En el año 2000, Godoy Ramos colaboró en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como directora general de Estudios Jurídicos y Legislativos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del entonces Distrito Federal.

Lee también Tren Interoceánico presuntamente pagó en exceso más de 81 mdp para corregir Línea Z: ASF; se trata de la zona donde descarriló

También participó con Clara Brugada Molina —actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México— en la Procuraduría Social del Distrito Federal, de 2008 a 2009, y la acompañó en la alcaldía de Iztapalapa de 2009 a 2012; además, se desempeñó como directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa.

En 2012 fue electa como diputada local en la Sexta Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, y en 2015 ocupó el cargo de diputada federal por el Distrito 4 de Iztapalapa en la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados.

En 2018 fue diputada local en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el Distrito 28 en Iztapalapa, ejerciendo el cargo como coordinadora del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Godoy Ramos también es columnista en EL UNIVERSAL. Foto: Especial

Lee tmabién Tren Interoceánico: Sheinbaum afirma que aceptación de reparación va muy avanzada; empresa alemana ya comenzó certificación

El 5 de diciembre de 2018, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la nombró como procuradora general de justicia de la Ciudad de México, para llegar en 2020 a ejercer las funciones como primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En enero de 2024 Ernestina Godoy terminó su gestión al frente de la fiscalía capitalina y buscó un segundo periodo; sin embargo, se le negó para estar al frente de esa dependencia, por lo que ofreció su último informe de labores y destacó que durante su administración se lograron 6 mil 994 sentencias condenatorias.

Agregó que fueron detenidos mil 600 objetivos prioritarios pertenecientes a diversos grupos de alto impacto y 102 líderes de las principales organizaciones criminales generadoras de violencia en la Ciudad de México, entre ellos, el Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, Los Rodolfos, Los Tanzanios y Los Maceros.

Lee también Combate a la extorsión: política de Estado

La efectividad mostrada en estos golpes a la delincuencia consolidó su cercanía con Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y pieza clave en el llamado gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta cercanía incluso se plasmó el 2 de junio de 2024, cuando en fórmula junto a García Harfuch ocuparon un escaño del Senado de mayoría relativa de la Ciudad de México, asumiendo el cargo el 1 de septiembre de ese año.

El 1 de octubre de 2024, la Presidenta designó a Godoy Ramos como consejera Jurídica del Ejecutivo federal, cargo que desempeñó hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando fue nombrada por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, y el 3 de diciembre el Senado la nombró fiscal general de la República por nueve años.

Lee también Pasta de Conchos: A veinte años

La actual fiscal participó en organizaciones civiles como Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el propósito fue contribuir en la construcción de un sistema democrático de derechos fomentando la vinculación, fortalecimiento y la participación de las organizaciones en la vida pública del país.

La fiscal tiene una hermana, Alma Guadalupe Godoy Ramos, quien es titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en tanto su hermano Mario Alberto se desempeña en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí.

Además, las dos hijas de la fiscal están en el servicio público, Claudia Gómez Godoy es encargada del Proyecto de Saneamiento y Recuperación del río Lerma-Santiago.

Mientras que Mariana Gómez Godoy se desempeña en la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México.