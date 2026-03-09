Durante las labores de búsqueda personas desaparecidas al interior de la Fiscalía General de Nayarit, colectivos de familiares de víctimas de desaparición localizaron miles documentos abandonados y en mal estado dentro de tres cajas de tráiler en el estacionamiento del complejo; además se encontraron diversas prendas de ropa y algunos restos óseos, por lo que la dependencia estatal ha iniciado una investigación al respecto.

La búsqueda dentro de las instalaciones de la Fiscalía inició el pasado 17 de febrero debido a que durante los procesos penales en contra de algunos presuntos responsables de desapariciones forzadas, éstos declararon que entre 2011 y 2017 se torturó y ejecutó a varias personas dentro del edificio de la dependencia estatal, por lo que sería posible encontrar los cuerpos de algunas víctimas ahí.

Los contenedores con documentos y las prendas de ropa fueron localizados el 5 de marzo por integrantes de varios colectivos, mientras que el 6 marzo personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Ante estos hallazgos, la Fiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, señaló que no se trata de documentos o indicios de investigaciones recientes, pero se ha ordenado una revisión para determinar a qué época corresponden y si fueron abandonados con el objetivo de entorpecer las indagatorias, en cuyo caso se procedería contra los responsables por obstrucción de la justicia.

Respecto a los restos óseos, la Fiscalía indicó que después de realizar un peritaje forense se llegó a la conclusión de que no corresponden a restos humanos, sino que se trata de huesos de animal, un perro o tal vez un gato.

El resultado del análisis forense, preliminar hasta ahora, se basa en pruebas macroscópicas y morfológicas.

El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, Julio César García Jiménez, señaló que el lote de medio centenar de restos óseos no fue encontrado bajo tierra, sino a ras de suelo en un lugar dónde se acumulaba basura.

En respuesta a lo informado por la Fiscalía sobre los restos óseos localizados en sus instalaciones, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit se negó a aceptar como verdadero el resultado del análisis forense presentado debido a que –advirtió– hay un evidente conflicto de interés porque la dependencia se investiga a sí misma.

“Ya solicitamos la intervención federal de forma urgente mediante gestiones y oficios, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda para que el sitio el hallazgo sea asegurado de manera inmediata para que la Comisión Nacional de Búsqueda continúe con los trabajos de campo y que los restos sean analizados por peritos de la Fiscalía General de la República para un segundo análisis genético y se nos garantice imparcialidad y total transparencia”, señaló el colectivo en un comunicado.

