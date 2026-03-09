En medio de la creciente preocupación por las desapariciones en esta ciudad fronteriza, el colectivo Buscadoras de la Frontera de Nogales denunció la falta de respuesta del alcalde Juan Francisco Gim Nogales ante las solicitudes de reunión para abordar la crisis de personas desaparecidas en Nogales.

Las familias buscadoras informaron que desde el 16 de octubre solicitaron formalmente un encuentro con el presidente municipal para dialogar sobre la situación que viven decenas de familias en la ciudad.

Posteriormente, señalaron, enviaron diversos oficios reiterando la petición sin recibir respuesta.

Lee también Asesinan a agente embarazada, Verónica García de Alba, de la Fiscalía de Jalisco; también muere su pareja en ataque armado

“El silencio también es una forma de abandono”, expresaron en un posicionamiento público en el que señalaron que, mientras los oficios quedan sin respuesta en las oficinas gubernamentales, ellas continúan realizando búsquedas en campo.

Las integrantes del colectivo afirmaron que en Nogales hay madres que buscan a sus hijos, familias que viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos y ciudadanos que han tenido que salir al desierto para intentar encontrar pistas por su cuenta.

Asimismo, manifestaron su preocupación al considerar que colectivos de otras regiones reciben atención institucional, mientras que el grupo local continúa esperando ser escuchado por su propio gobierno municipal.

Lee también Hallan dos cuerpos embolsados en Puebla; abandonan restos humanos en San Pablo Xochimehuacan

Desaparición de estudiante activa Alerta Amber

En medio de este contexto, autoridades activaron la Alerta Amber Sonora para la búsqueda y localización de Lesly Viridiana Aguirre Parra, una menor de 15 años reportada como desaparecida el 6 de marzo de 2026 en Nogales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la adolescente fue vista por última vez la mañana del viernes cuando sus padres la dejaron en la Secundaria General Número 1, a donde acudió con su uniforme escolar, pero no regresó a casa.

Ante la desaparición, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una marcha pacífica la tarde del sábado para exigir su localización.

Lee también Chocan camiones de personal en Apodaca, Nuevo León; hay 35 lesionados

Buscadoras emiten ficha de búsqueda simbólica del alcalde de Nogales. Foto: Especial

Cerca de 50 personas recorrieron la calle Álvaro Obregón, partiendo desde la línea internacional hacia el sur de la ciudad, donde distribuyeron volantes con la fotografía y datos de la menor.

Según la ficha de búsqueda, Lesly es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello castaño oscuro, ojos cafés y piel morena clara.

Durante la movilización, los participantes lanzaron consignas como “¡Vivas las queremos!”, en una manifestación que también reflejó la creciente preocupación por la seguridad de niñas y mujeres en la región.

Exigen atención. Las familias buscadoras señalaron que la desaparición de la adolescente refleja la gravedad del problema que enfrenta la ciudad y reiteraron el llamado a las autoridades municipales para atender la crisis.

“Mientras en oficinas se ignoran oficios, en el campo seguimos encontrando restos humanos. Mientras las autoridades guardan silencio, las madres seguimos caminando bajo el sol buscando a nuestros hijos”, expresaron.

El colectivo insistió en que las desapariciones no son cifras, sino historias de familias que continúan esperando justicia y respuestas.

“Los desaparecidos no se olvidan, se buscan hasta encontrarlos”, concluyeron las familias buscadoras de Nogales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL