Al menos 35 personas resultaron lesionadas tras el choque entre dos camiones de transporte de personal en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

El accidente se reportó sobre la Carretera Apodaca-Juárez, a la altura de la colonia Lomas de la Paz.

Se informó que el percance se registró después de que una de las unidades intentara incorporarse sin precaución al carril por donde transitaba el otro camión.

El pavimento resbaladizo impidió que ambos choferes lograran frenar en su totalidad.

Al lugar acudieron brigadistas de Protección Civil del Estado y del municipio, quienes auxiliaron a los pasajeros lesionados.

Las personas afectadas no presentaron golpes de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado a algún hospital.

La zona se vio afectada en materia de vialidad.

