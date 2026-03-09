La Secretaría de Economía dijo que las conclusiones del proceso de consultas públicas sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) muestran que 84% de los sectores están de acuerdo con dicho convenio comercial, porque es el pilar de la competitividad de América del Norte.

Durante el evento de presentación del documento “Resultado de las Mesas de Consulta Pública para la Revisión del T-MEC”, en la que participaron sector privado y organizaciones del sector obrero, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que ese será el “mandato” a seguir durante la revisión del T-MEC, además de que seguirá la “estrategia basada en sangre fría, precaución, no temor, pero sí administración del tiempo y de los impulsos”.

Recordó que la ronda bilateral con Estados Unidos empezará el 16 de marzo y con Canadá habrá una visita en los primeros días de mayo próximo, para allí definir reuniones bilaterales.

Dijo que durante la revisión “no nos podemos dar el lujo de introducir elementos estructurales de incertidumbre en la relación entre los tres principales socios… no podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo”.

En el evento, el subsecretario de Comercio e Industria de la dependencia, Vidal Llerenas Morales, dijo que, medido por estados, el apoyo que tiene el acuerdo es de 75.9% en las 32 entidades del país.

Dijo que hay tres áreas que preocupan a los sectores productivos y son:

En primer lugar, la existencia de aranceles estadounidenses que no permiten que haya un libre comercio como lo indica el tratado distorsiona el comercio y son prácticas restrictivas injustificadas.

Explicó que “el acuerdo funciona cuando se respeta; cuando se imponen aranceles u otras medidas injustificadas que afectan a la competitividad, se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos frente al resto del mundo y otras regiones”.

En segundo lugar, consideran que las reglas de origen debieran flexibilizarse para aquellos productos donde no hay insumos regionales, tiene que evitarse la triangulación y competencia desleal y mantenerse las cadenas de suministro consolidadas.

“Se requiere que las reglas de origen que se van a discutir y las que tenemos efectivamente promuevan la integración nacional, pero también permitan competir con otras regiones del mundo y contribuyan a hacer mejor nuestros procesos productivos”.

En tercer lugar, el tema laboral, porque plantearon la necesidad de mejorar la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida; asimismo, pidieron corregir asimetrías y fortalecer la certidumbre jurídica.

“Destacaría que la protección laboral es fundamental, pero siempre que no sea asimétrica, que no sea solamente en un país, sino que se comparta y que se aplique de manera justa”, dijo.

En el documento se dijo: “La incertidumbre comercial es el riesgo más señalado como primera opción con 30%, seguida de la imposición de aranceles o restricciones de exportación con 27%”.

Además de que a los sectores consultados les preocupa el “aplazamiento o cancelación de proyectos de inversión y condiciones desventajosas para México en el intercambio comercial”, así como que se presente una “contracción económica y pérdida de empleos, imposición de aranceles y restricciones de exportación, e incertidumbre comercial”.

Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo que la consulta pública “está confirmando que tanto en Canadá, en Estados Unidos y en México, estamos siguiendo el proceso que establecimos para llegar a buen puerto el 1º de julio… y que el resultado de estas consultas… confirman un gran consenso: La necesidad de mantener el Tratado de Libre Comercio entre nuestros tres países, todas las industrias lo confirman y todas indican que hay elementos de fortalecimiento”. Añadió que alrededor del 30% de la riqueza a nivel mundial, por lo que tiene que trabajarse en fortalecer y mejorar ciertos temas que se incluyen en el T-MEC.

Explicó que “si nosotros consideramos que nuestra región tiene grandes déficits con Asia, superiores a los 500 mil millones de dólares, traernos una proporción de eso que estamos importando hoy de Asia puede generar crecimiento importante y significativo”.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez; la titular del INEGI, Graciela Márquez; y la directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, Ana María Aguilar.

