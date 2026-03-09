Más Información

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

La dijo que las conclusiones del proceso de consultas públicas sobre el (T-MEC) muestran que 84% de los sectores están de acuerdo con dicho convenio comercial, porque es el pilar de la competitividad de América del Norte.

Durante el evento de presentación del documento “Resultado de las Mesas de Consulta Pública para la Revisión del T-MEC”, en la que participaron sector privado y organizaciones del sector obrero, el secretario de Economía, , dijo que ese será el “mandato” a seguir durante la revisión del, además de que seguirá la “estrategia basada en sangre fría, precaución, no temor, pero sí administración del tiempo y de los impulsos”.

Recordó que la ronda bilateral con empezará el 16 de marzo y con Canadá habrá una visita en los primeros días de mayo próximo, para allí definir reuniones bilaterales.

Lee también

Dijo que durante la revisión “no nos podemos dar el lujo de introducir elementos estructurales de incertidumbre en la relación entre los tres principales socios… no podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo”.

En el evento, el subsecretario de Comercio e Industria de la dependencia, Vidal Llerenas Morales, dijo que, medido por estados, el apoyo que tiene el es de 75.9% en las 32 entidades del país.

Dijo que hay tres áreas que preocupan a los sectores productivos y son:

Lee también

En primer lugar, la existencia de estadounidenses que no permiten que haya un como lo indica el tratado distorsiona el comercio y son prácticas restrictivas injustificadas.

Explicó que “el acuerdo funciona cuando se respeta; cuando se imponen aranceles u otras medidas injustificadas que afectan a la competitividad, se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos frente al resto del mundo y otras regiones”.

En segundo lugar, consideran que las reglas de origen debieran flexibilizarse para aquellos productos donde no hay insumos regionales, tiene que evitarse la triangulación y competencia desleal y mantenerse las cadenas de suministro consolidadas.

Lee también

“Se requiere que las reglas de origen que se van a discutir y las que tenemos efectivamente promuevan la integración nacional, pero también permitan competir con otras regiones del mundo y contribuyan a hacer mejor nuestros procesos productivos”.

En tercer lugar, el tema laboral, porque plantearon la necesidad de mejorar la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida; asimismo, pidieron corregir asimetrías y fortalecer la .

“Destacaría que la protección laboral es fundamental, pero siempre que no sea asimétrica, que no sea solamente en un país, sino que se comparta y que se aplique de manera justa”, dijo.

Lee también

En el documento se dijo: “La incertidumbre comercial es el riesgo más señalado como primera opción con 30%, seguida de la imposición de aranceles o restricciones de con 27%”.

Además de que a los sectores consultados les preocupa el “aplazamiento o cancelación de proyectos de inversión y condiciones desventajosas para México en el ”, así como que se presente una “contracción económica y pérdida de empleos, imposición de aranceles y restricciones de exportación, e incertidumbre comercial”.

Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo que la consulta pública “está confirmando que tanto en Canadá, en Estados Unidos y en México, estamos siguiendo el proceso que establecimos para llegar a buen puerto el 1º de julio… y que el resultado de estas consultas… confirman un gran consenso: La necesidad de mantener el entre nuestros tres países, todas las industrias lo confirman y todas indican que hay elementos de fortalecimiento”. Añadió que alrededor del 30% de la riqueza a nivel mundial, por lo que tiene que trabajarse en fortalecer y mejorar ciertos temas que se incluyen en el T-MEC.

Lee también

Explicó que “si nosotros consideramos que nuestra región tiene grandes déficits con Asia, superiores a los 500 mil millones de dólares, traernos una proporción de eso que estamos importando hoy de puede generar crecimiento importante y significativo”.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez; la titular del , Graciela Márquez; y la directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, Ana María Aguilar.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]