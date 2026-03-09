Más Información

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

Las medidas "unilaterales" que impone y sus "asimetrías" con México son las principales preocupaciones de los industriales mexicanos respecto al de Norteamérica (T-MEC), presentadas este lunes en un informe elaborado como preparación a su próxima revisión.

El acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020. La revisión tiene lugar en medio de la ofensiva del presidente contra el libre comercio mundial y sus socios norteamericanos, a quienes ha amenazado incluso con abandonar el tratado.

"Entre las principales preocupaciones sectoriales se identificaron la persistencia de medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos", señala el reporte, que también denuncia incentivos discriminatorios y el uso frecuente de medidas extraordinarias que "pueden erosionar la integración alcanzada" con el T-MEC.

Lee también

El informe, elaborado a partir de consultas a representantes de 30 sectores industriales mexicanos, menciona además "asimetrías en la aplicación" del tratado, particularmente con medidas implementadas por Estados Unidos que "han tenido efectos directos" sobre la producción en .

Entre estas, señala los aranceles al acero y al aluminio, un mecanismo de resolución de disputas laborales usado solo en México y medidas 'antidumping' (contra la competencia desleal) a productos como el tomate que "no tienen fundamento alguno y son contrarias al tratado".

Por ello, las empresas mexicanas exigen "criterios claros de proporcionalidad, fundamentación técnica y reciprocidad entre las partes".

Lee también

Los sectores consultados coinciden en que la revisión del T-MEC debe mejorar su ejecución sin cambiar sus capítulos vigentes.

Esto supone "defender las reglas de origen actuales, garantizar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de solución de controversias, preservar el al mercado regional y fortalecer la competitividad trilateral frente a terceros países", señala el documento.

Demandas y retos

Las demandas surgen de consultas públicas que el gobierno realizó desde septiembre como parte de la primera evaluación sexenal del T-MEC, proceso que también hicieron Estados Unidos y .

Lee también

El T-MEC es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

El jueves, Washington y México anunciaron una primera ronda bilateral para el 16 de marzo. El viernes, Canadá informó que sus representantes comerciales hablaron sobre la revisión trilateral.

Lee también

Entre las demandas sectoriales destaca la de la, considerada durante décadas como la joya de la corona del comercio norteamericano: pide evitar que se endurezcan las "reglas de origen", es decir, el porcentaje de componentes nacionales o regionales que deben tener los vehículos fabricados en la región.

Otros sectores plantean como "reto central" aumentar el contenido local de lo que se produce y comercia en Norteamérica.

Un grupo de industrias estratégicas (química, farmacéutica, metalmecánica y de materiales críticos y semiconductores) advierte además sobre la alta dependencia de y componentes que no se producen en América del Norte.

Lee también

El informe también la existencia de una competencia desleal por triangulación comercial y la falta de reglas homologadas en cuestiones técnicas, sanitarias y ambientales.

Todos los sectores coincidieron en la importancia de "avanzar en infraestructura energética y logística" y de realizar la transición hacia energías limpias y estables.

