Cinthya Rodríguez acudió a la junto a su hija pequeña para manifestarse por la situación que vive con su hija mayor de 6 años, quien actualmente se encuentra con su familia paterna.

Cinthya relató que le han quitado la patria potestad de su hija después de que la madre del padre de la niña la denunciara por , debido a que solía decirle a su hija que no podía salir de la mesa hasta que terminara de comer.

"Es algo normal que todos le decimos a nuestros hijos, pero ellos le creyeron y ahora no tengo a mi nena", explicó Cinthya con tristeza.

Detalló que lleva un año y ocho meses sin ver a su hija, y que la familia que la tiene no se hace cargo de ella, e incluso no la conocían, ya que solo la habían visto en una ocasión.

"Es de alguna forma ", afirmó Cinthya, quien solo busca que le devuelvan la custodia de su hija.

En un principio, no estaba negada a que la familia paterna conviviera con la niña, pero ahora quiere tener a su hija de vuelta.

"Solo quiero que me la devuelvan, es mi hija", dijo con lágrimas en los ojos.

