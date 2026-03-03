Toluca, Méx. - La comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 62 Legislatura aprobó tipificar la violencia vicaria en el Estado de México y sancionarla de cuatro a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días multa, además de establecer tratamiento psicológico psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.

En un hecho histórico y en la antesala del 8M, Día Internacional de la Mujer, las y los diputados respaldaron seis iniciativas; dos presentadas por Morena y dos por el Verde Ecologista de México, una por Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, incluyendo la violencia vicaria en el Código Penal del Estado de México.

De acuerdo con lo aprobado, se sancionará con cárcel al hombre que realice cualquier acto u omisión con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, utilizando a sus hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora.

En este sentido, el artículo 218 Bis establece que se penalizará la amenaza con causar daño a las hijas e hijos; las amenazas con ocultarlos o sustraerlos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia; el utilizarlos para obtener información respecto de la madre; se promueva, incite o fomente actos de violencia física o psicológica de hijos en contra de la madre; oculte, retenga o sustraiga a los menores o familiares; interponga acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de los hijos en común, y a quien condicione el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Además, se reformó el Código Civil del Estado de México para enfatizar en el artículo 4.397 Quater que la patria potestad de los menores de edad podrá ser limitada o se perderá cuando la persona que la ejerce incurra en conductas de violencias, violencia familiar o violencia vicaria.

Panorama de la violencia vicaria

Jennifer Seifert, co-fundadora del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria explicó que a nivel país la colectiva tiene registrados 5 mil 380 casos, de los cuales, 650 casos se registran en el Estado de México, ocupando la segunda posición a nivel nacional.

Precisó en entrevista que actualmente la violencia vicaria es reconocida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 31 estados, faltando sólo Chihuahua, y ya se contempla en los Códigos Penales de 27 Estados, por lo que la entidad mexiquense se convertiría en el Estado 28 en penalizar este tipo de violencia.

“La ley implica un avance para hacer visible este tipo de violencia. Nos llegan entre 50 y 60 casos al frente de manera diaria, desafortunadamente la mayoría de las personas no quieren denunciar porque no les creen, es difícil acreditarla”, señaló.

