Naucalpan, Méx.- Se registra carga vehicular en la Avenida Primero de Mayo debido a la de trabajadores del IMSS-Bienestar en demanda de mejores y el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos con las autoridades.

Más de , quienes portan pancartas, demandan además la destitución del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Natán Enríquez Ríos, a quien acusaron de presunta mala gestión al frente de la institución.

La movilización genera asentamientos vehiculares en la zona de Cuatro Caminos, así como en la salida hacia la autopista México-Toluca, afectando a automovilistas durante varias horas.

Fue el 1 de octubre de 2025 cuando se realizó la transición en la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en el Estado de México y Natán Enríquez Ríos asumió la titularidad en sustitución de Guadalupe Guerrero Avendaño.

