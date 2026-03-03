Valle de Chalco, Mex. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa contra Edgar “N”, conocido como “Peluso”, quien es señalado como uno de los que provocó un incendio en una tienda de la cadena 3B el domingo 22 de febrero en Valle de Chalco en el que tres personas resultaron heridas.

Según la fiscalía estatal, es día cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas al establecimiento ubicado en la colonia San Miguel Xico (también conocida como Xico III o cuarta sección), sobre avenida Cuitláhuac.

Edgar “N” conducía una de las motos. Dos de los implicados entraron al negocio arrojaron botellas con sustancia inflamable hacia el área de cajas, prendieron fuego y huyeron.

El incendio alcanzó a un hombre de 49 años y a su hijo de dos años, identificado como Henry, quienes realizaban compras en el momento.

Ambos sufrieron quemaduras graves: el menor presentó afectaciones en más del 70% del cuerpo y permanece en estado delicado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras el padre se recupera fuera de peligro. Un tercer hombre en situación de calle, que intervino en el rescate, también resultó lesionado.

Los hechos se produjeron en medio de la ola de violencia que estalló tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mismo 22 de febrero.

En varios estados, incluido el Estado de México, se registraron quema de vehículos, bloqueos viales y ataques a comercios, atribuidos a células del grupo criminal en respuesta al abatimiento del capo.

La fiscalía inició la carpeta por daños y lesiones, pero las indagatorias de gabinete y campo —incluidas imágenes de videovigilancia que captaron la secuencia del ataque— permitieron reclasificar los hechos como homicidio doloso en grado de tentativa, centrado en el riesgo mortal para el menor. Se solicitó y obtuvo la orden judicial correspondiente.

Edgar “N” fue detenido mientras tripulaba una de las motocicletas usadas en el ataque. Otro de los conductores, un menor de edad ya había sido capturado y vinculado a proceso por lesiones que ponen en peligro la vida; permanece interno en el Centro Quinta del Bosque.

La autoridad judicial determinará la situación legal de los imputados. Hasta una sentencia firme, se presume su inocencia.

Este caso se suma a la investigación abierta por la FGJEM sobre los disturbios registrados en la zona oriente del Estado de México tras la caída del líder del CJNG, que incluyeron otros incendios y agresiones contra comercios.

