Más Información
Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico
Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos
México vs Islandia: Estadio Corregidora guarda minuto de silencio por militares caídos en operativo contra "El Mencho"
Valle de Chalco, Méx. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró este miércoles la tienda 3B, ubicada en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco, donde el domingo dos personas encapuchadas la incendiaron y dos clientes resultaron heridos.
La corporación mexiquense dio a conocer esta noche que esa acción se llevó a cabo como parte de la carpeta de investigación por los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa.
Los hechos se registraron la noche del domingo cuando dos sujetos ingresaron al local y arrojaron botellas con material inflamable hacia el área de cajas.
Lee también: Congreso del Edomex aprueba reforma para reducir jornada laboral; durante la sesión, reconocen operativo del Ejército contra "El Mencho"
El fuego alcanzó a dos personas presentes: un hombre de 49 años y su hijo de dos años, identificado como Henry, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo.
Personal ministerial y periciales de la fiscalía realizaron el aseguramiento del inmueble para continuar con las diligencias, recabar indicios y establecer la posible participación de los agresores.
Las autoridades mantienen activas las líneas de investigación para identificar a los responsables e iniciar el procedimiento penal correspondiente.
Las víctimas reciben atención médica especializada; el menor permanece en estado grave en un hospital de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.
Se registra incendio en predio de Tultitlán donde almacenaban basura; llamas alcanzan varias casas de lámina sin que se reporten lesionados
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]