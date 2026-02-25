Más Información

Valle de Chalco, Méx. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró este miércoles la tienda 3B, ubicada en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de , donde el domingo dos personas encapuchadas la incendiaron y dos clientes resultaron heridos.

La corporación mexiquense dio a conocer esta noche que esa acción se llevó a cabo como parte de la carpeta de investigación por los delitos de lesiones y .

Fiscalía del Edomex asegura tienda 3B incendiada el pasado 22 de febrero; continua investigación para identificar a los responsables. Foto: Especial.
Fiscalía del Edomex asegura tienda 3B incendiada el pasado 22 de febrero; continua investigación para identificar a los responsables. Foto: Especial.

Los hechos se registraron la noche del domingo cuando dos sujetos ingresaron al local y arrojaron botellas con material inflamable hacia el área de cajas.

El fuego alcanzó a dos personas presentes: un hombre de 49 años y su hijo de dos años, identificado como Henry, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo.

Personal ministerial y periciales de la fiscalía realizaron el aseguramiento del inmueble para continuar con las diligencias, recabar indicios y establecer la posible participación de los agresores.

Fiscalía del Edomex asegura tienda 3B incendiada el pasado 22 de febrero; continua investigación para identificar a los responsables. Foto: Especial.
Fiscalía del Edomex asegura tienda 3B incendiada el pasado 22 de febrero; continua investigación para identificar a los responsables. Foto: Especial.

Las autoridades mantienen activas las para identificar a los responsables e iniciar el procedimiento penal correspondiente.

Las víctimas reciben atención médica especializada; el menor permanece en estado grave en un hospital de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

