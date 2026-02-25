Valle de Chalco, Méx. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró este miércoles la tienda 3B, ubicada en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco, donde el domingo dos personas encapuchadas la incendiaron y dos clientes resultaron heridos.

La corporación mexiquense dio a conocer esta noche que esa acción se llevó a cabo como parte de la carpeta de investigación por los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa.

Fiscalía del Edomex asegura tienda 3B incendiada el pasado 22 de febrero; continua investigación para identificar a los responsables. Foto: Especial.

Los hechos se registraron la noche del domingo cuando dos sujetos ingresaron al local y arrojaron botellas con material inflamable hacia el área de cajas.

El fuego alcanzó a dos personas presentes: un hombre de 49 años y su hijo de dos años, identificado como Henry, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo.

Personal ministerial y periciales de la fiscalía realizaron el aseguramiento del inmueble para continuar con las diligencias, recabar indicios y establecer la posible participación de los agresores.

Las autoridades mantienen activas las líneas de investigación para identificar a los responsables e iniciar el procedimiento penal correspondiente.

Las víctimas reciben atención médica especializada; el menor permanece en estado grave en un hospital de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

