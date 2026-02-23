La noche de ayer, dos sujetos incendiaron una sucursal de la cadena 3B ubicada en la avenida Cuitláhuac, colonia Xico III, del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Las cámaras de videovigilancia registraron cómo uno de ellos lanzó un artefacto incendiario hacia los stands y el otro roció combustible para acelerar la propagación del fuego.

Ambos huyeron del lugar sin que autoridades los interceptaran en el momento.

El incendio se extendió con rapidez por el interior del local.

Varias personas que compraban en ese instante escaparon al detectar las llamas, pero el fuego alcanzó al menor y al adulto que se encontraban dentro.

Paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron a un de la región. Debido a la gravedad de las quemaduras, el personal médico los canalizó después al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca para recibir atención especializada.

Autoridades investigan el móvil del ataque

Fuentes preliminares lo vinculan a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien falleció la mañana del mismo domingo tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el incidente en la tienda 3B.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por los hechos.

