Un grupo de sujetos armados incendió un transporte público sobre la carretera federal México–Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, luego de obligar a descender a los pasajeros y realizar disparos al aire, de acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad.

En el video se observa cómo los individuos descienden de un vehículo, desalojan a los ocupantes de la unidad y posteriormente le prenden fuego, antes de huir del lugar. No se reportaron personas lesionadas.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, según testigos, los agresores también incendiaron un vehículo particular y efectuaron detonaciones al aire antes de escapar en otra unidad.

Tras el reporte, policías capitalinos dieron seguimiento a los probables responsables mediante el sistema de videovigilancia del C2. Uno de los vehículos fue ubicado en la colonia San Andrés Totoltepec, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer.

El segundo automóvil fue localizado en calles de la misma comunidad. Al intentar interceptarlo, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. En el sitio fueron detenidas dos personas más y se aseguraron dos armas de fuego; un hombre perdió la vida durante el enfrentamiento.

Las autoridades confirmaron que los detenidos participaron en la quema del vehículo; sin embargo, hasta el momento no existen indicios que los vinculen con los hechos violentos registrados en Jalisco. La principal línea de investigación apunta a un grupo oportunista de arraigo local que habría intentado aprovechar el contexto de violencia.

La SSC también informó que la unidad incendiada ya era objeto de seguimiento por su presunta participación en una agresión con arma de fuego ocurrida un día antes. Además, uno de los detenidos cuenta con antecedentes de ingreso al sistema penitenciario en 2021 por violencia familiar en la misma zona.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros delitos.

