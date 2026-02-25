Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

Tultitlán, Mex. - Un predio de la colonia donde se almacenaba basura comenzó a incendiarse, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

El fuego comenzó a expandirse y alcanzó algunas casas de lámina ubicadas en los alrededores del predio, situado en la zona oriente de .

Lee también:

La conflagración provocó una intensa columna de humo negro que fue vista desde distintos puntos de la demarcación y también de otras localidades como Coacalco, Tultepec y Cuautitlán.

Elementos de protección civil y bomberos de Tultitlán ya se encuentran en el sitio combatiendo las llamas, logrando contener la situación.

Además, personal de del gobierno del Estado de México también se encuentra en el sitio para ayudar a los vulcanos de Tultitlán en la atención de la emergencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]