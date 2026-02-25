Tultitlán, Mex. - Un predio de la colonia San Pablo de las Salinas donde se almacenaba basura comenzó a incendiarse, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

El fuego comenzó a expandirse y alcanzó algunas casas de lámina ubicadas en los alrededores del predio, situado en la zona oriente de Tultitlán.

La conflagración provocó una intensa columna de humo negro que fue vista desde distintos puntos de la demarcación y también de otras localidades como Coacalco, Tultepec y Cuautitlán.

Elementos de protección civil y bomberos de Tultitlán ya se encuentran en el sitio combatiendo las llamas, logrando contener la situación.

Además, personal de protección civil del gobierno del Estado de México también se encuentra en el sitio para ayudar a los vulcanos de Tultitlán en la atención de la emergencia.

