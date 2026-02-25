"En segundos, un par de personas nos quitaron la tranquilidad, nos quitaron la estabilidad, nos quitaron la felicidad que es el niño. No entendemos cómo alguien tuvo el corazón de hacerle esto a un bebé", dijo Karen Gómez, prima de Henry, el menor de dos años que resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, luego de que personas lanzaran gasolina a una tienda en Valle de Chalco, Estado de México, el pasado 22 de febrero.

A tres días del atentado en que Carlos y Henry, padre e hijo, sufrieron quemaduras, la familia informó, a través de Karen, que ambos continúan delicados y recibiendo atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra", en la alcaldía Tlalpan.

El pequeño Henry, de dos años de edad, fue intervenido el martes para retirarle parte de la piel quemada, sigue inconsciente y pasó la noche estable, aseguró su prima.

Por su parte, Carlos está consciente y probablemente requiera una cirugía en los pies.

Karen narró que con el paso de los días, Carlos recordó que el ataque habría sido perpetrado por un hombre y una mujer.

"Es lo que él refiere, que fueron un hombre y una mujer los que hacen esto, como les comento, en este momento sucede esto, la tienda no actúa, el extintor se quedó colgado donde estaba y a mi niño lo apagan con agua".

La prima de Henry aseguró que quien ayudó a sus familiares tras el incendio en la tienda fue un hombre en situación vulnerable que pedía dinero afuera del negocio.

Posteriormente, una pareja que vio los hechos los llevó en su vehículo a un hospital.

"Fue una pareja de civiles, que lo repito otra vez, fueron unos ángeles para mi familia, nos ayudaron un montón, porque ellos, una pareja de civiles fueron quienes llevaron a mi niño y a mi tío al Hospital Fernando Quiroz, no los aceptan por la gravedad de las quemaduras de Henry y los trasladan, ahí sí ya en ambulancia, del Fernando Quiroz para acá".

Karen dijo que la familia está recibiendo donaciones a una sola cuenta bancaria que está a nombre de la esposa y mamá de las víctimas, Carolina Hernández Maldonado, ya que se dedican al comercio y viven al día.

Asimismo, solicitó apoyo de donadores de sangre en el banco del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra".

