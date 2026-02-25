Naucalpan, Méx. - El presunto cobro de un préstamo terminó en un homicidio en calles de la colonia La Cañada–San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan, por este hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que detuvo a cuatro personas quienes fueron vinculadas a proceso penal.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero de 2026, cuando la víctima fue interceptada por dos hombres y dos mujeres que viajaban en motocicletas.

Los implicados le habrían exigido el pago de una deuda económica; sin embargo, el hombre señaló que no contaba con el dinero para cubrir el préstamo en ese momento. La negativa detonó la agresión.

Según las investigaciones, los sujetos comenzaron a presionarlo y, en cuestión de minutos, dos de ellos sacaron armas de fuego. Presuntamente alentados por las otras dos personas, dispararon en su contra en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras la agresión, los cuatro huyeron a bordo de las motocicletas. No obstante, con el avance de las indagatorias, el Ministerio Público logró identificar a Alejandro “N”, Dulce “N”, Marco “N” y Anayelli “N” como probables responsables.

Un juez otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes y, tras su captura, los imputados fueron ingresados al Penal de Barrientos.

En audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso por el delito de homicidio y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

