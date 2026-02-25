Tultepec, Mex.- En la colonia El Mirador, pobladores reportaron esta mañana a las autoridades el hallazgo de 4 bolsas con restos humanos desmembrados.

Al llegar al sitio, elementos de la policía municipal de Tultepec confirmaron que se trataban de los restos de aparentemente dos personas.

Fue en un terreno baldío de la calle San José Oriente donde encontraron dos bolsas, con lo que se presume que son los torsos de y la parte inferior del cuerpo de dos personas.

Y metros más adelante, en la misma calle, los oficiales de seguridad pública observaron otras dos bolsas, las cuales contenía dos cabezas humanas.

La escena fue acordonada por los policías municipales de Tultepec y minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Están a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán el levantamiento de las bolsas con los restos humanos, además de recabar indicios e iniciar con las averiguaciones.

